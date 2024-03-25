Соболенко и Азаренко исключили из списка допущенных к Олимпийским играм 2024 спортсменов - Tennis World

Опубликовано: 25.03.2024 18:05 , Обновлено: 25.03.2024

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд заявил, что белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко не допущены к участию в Летних Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже. Об этом написал портал Tennis World.

По словам Маклауда, в играх смогут принять участие 37 россиян и 22 белоруса. «Группа настолько мала, потому что в нее входят только те, кто публично не поддержал вторжение [в Украину] и не имеет никаких отношений с армией или военными ведомствами», — сообщил МОК в своей пояснительной записке.

В целом же и российскую, и белорусскую команды, по информации Tennis World, отстранят от участия в соревнованиях. Спортсмены выступят под индивидуальными нейтральными знаменами с нефритово-зеленым флагом и специальным гимном без слов. Флаг будет развеваться только во время церемонии награждения.

“Среди заметных отсутствий выделяются белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко”, - написало издание.

Также известно, что на Олимпийские игры в Париже не пригласят белорусских и российских государственных деятелей.

Кроме Tennis World, информацию об отстранении Соболенко и Азаренко распространил пока только портал Tennis Up To Date.

[info_b]Летние Олимпийские игры 2024 запланировали провести с 26 июля по 11 августа в Париже. В программе соревнований представили 32 вида спорта. К основным олимпийским видам добавили спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, брейк-данс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал об инциденте с Соболенко на турнире WTA-1000 в Майами. Во время решающего сета на матче с украинской спортсменкой белоруска выбила с корта мяч и начала материться.

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