"Иди ты..." — Соболенко обматерила судью во время матча с украинкой
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обматерила судью во время матча с украинской спортсменкой Ангелиной Калининой. Видео инцидента разместили в соцсетях.
Соболенко потерпела поражение от украинки в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами. Во время решающего сета белоруска выбила с корта мяч и стала нецензурно выражаться.
[info_b]Внимание, в видео есть мат.[/info_b]
«В п####, бл###, это все, просто в п####», - произнесла теннисистка.
«Предупреждение мисс Соболенко за выбитый с корта мяч», – объявила судья на вышке.
«Да иди ты на###», – ответила Соболенко.
В конце матча Соболенко разбила на корте свою ракетку, трижды ударив ей по корту. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Калининой.
Новость о том, что Соболенко все же примет участие в турнире в Майами, появилась 19 марта. «Арина Соболенко по-прежнему будет играть в Майами, но она не будет выступать перед прессой», — проинформировало издание The Tennis Letter.
Соболенко все-таки сыграет на турнире в Майами — The Tennis Letter
Ранее сообщение о том, что Соболенко снимется с турнира WTA 1000, появилось на сайте tennis365.com. Это связали со смертью возлюбленного теннисистки - звезды белорусского хоккея нулевых Константина Кольцова.
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