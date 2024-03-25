"Иди ты..." — Соболенко обматерила судью во время матча с украинкой

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2024 13:47 , Обновлено: 25.03.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обматерила судью во время матча с украинской спортсменкой Ангелиной Калининой. Видео инцидента разместили в соцсетях.

Соболенко потерпела поражение от украинки в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами. Во время решающего сета белоруска выбила с корта мяч и стала нецензурно выражаться.

[info_b]Внимание, в видео есть мат.[/info_b]

«В п####, бл###, это все, просто в п####», - произнесла теннисистка.

«Предупреждение мисс Соболенко за выбитый с корта мяч», – объявила судья на вышке.

«Да иди ты на###», – ответила Соболенко.

В конце матча Соболенко разбила на корте свою ракетку, трижды ударив ей по корту. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Калининой.

Новость о том, что Соболенко все же примет участие в турнире в Майами, появилась 19 марта. «Арина Соболенко по-прежнему будет играть в Майами, но она не будет выступать перед прессой», — проинформировало издание The Tennis Letter.

Соболенко все-таки сыграет на турнире в Майами — The Tennis Letter

Ранее сообщение о том, что Соболенко снимется с турнира WTA 1000, появилось на сайте tennis365.com. Это связали со смертью возлюбленного теннисистки - звезды белорусского хоккея нулевых Константина Кольцова.

Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко