Сборная Беларуси по футболу выиграла впервые за два года - "Пережили тревожные минуты"

Опубликовано: 20.06.2023 08:24 , Обновлено: 20.06.2023

Национальная сборная Беларуси 19 июня прервала серию поражений и впервые за два года одержала победу в официальном матче, обыграв в Будапеште сборную Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Матч закончился с результатом 2:1.

Серия поражений сборной Беларуси насчитывала 16 официальных матчей - последняя победа, которую одержала сборная, была победа над Эстонией (с результатов 4:2) в марте 2021 года.

Благодаря вчерашней победе, футболисты не только избежали антирекорда по количеству официальных матчей без побед, но и поднялись в турнирной таблице - теперь Беларусь с тремя баллами занимает четвертую строчку в группе I. На данный момент групповая турнирная таблица выглядит следующим образом:

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев, комментируя матч против Косово, подчеркнул, что белорусские футболисты “заслужили” эту победу.

“Самое главное, что мне понравилось: правильно играли. Хотя сами себе в конце матча усложнили жизнь. Пережили тревожные минуты. Но перевели мяч на чужую половину и победили в итоге. Мы хороший матч провели — могли и в первом тайме забивать. У Косова моментов не было, а у нас четыре-пять”, — заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сборная Косово по футболу занимает в рейтинге ФИФА 107 место, сборная Беларуси - 98 место. Следующий матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года белорусская сборная проведёт против Андорры в сентябре.

Напомним, ранее главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказывал о том, какой тактики намерены придерживаться белорусские спортсмены на предстоящих квалификационных матчах чемпионата Европы. По его словам, футболисты готовы “зубами вырывать мячи” и “запихивать в ворота”, чтобы “перевернуть ситуацию”.

«Зубами вырывать мячи, запихивать в ворота» — Кондратьев рассказал о тактике сборной Беларуси в квалификации на Евро-2024

Кондратьев также объяснял, почему считает неправильным для футболистов «зацикливаться на поражении».

«В конце концов это всего лишь футбол. Это всего лишь спорт. Зацикливаться на поражении – это неправильно», — заявил он, комментируя провальный матч со Швейцарией 25 марта, когда белорусы пропустили 5 мячей и ничем не ответили соперникам.

«Это всего-лишь футбол» — Главный тренер сборной Беларуси рассказал, почему не переживает из-за проигрышей