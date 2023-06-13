«Зубами вырывать мячи, запихивать в ворота» - Кондратьев рассказал о тактике сборной Беларуси в квалификации на Евро-2024

Опубликовано: 13.06.2023 09:03 , Обновлено: 13.06.2023

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев рассказал о том, какой тактики намерены придерживаться белорусские спортсмены на предстоящих квалификационных матчах чемпионата Европы. По его словам, футболисты готовы "зубами вырывать мячи" и "запихивать в ворота", чтобы "перевернуть ситуацию".

Пока белорусская сборная занимает последнее место в группе: после двух туров сборной не удалось заработать ни одного очка, а разница мячей составляет 1-7. В пятницу, 16 июня, белорусам предстоит сыграть отборочный матч со сборной Израиля, которая уже набрала один балл, а 19 июня - со сборной Косово, у которой уже два балла.

“Стараются ребята, но чего-то не хватает. Будем переворачивать эту ситуацию. Зубами вырывать мячи, запихивать в ворота. В подкаты спокойно идти”, - прокомментировал складывающуюся ситуацию главный тренер белорусской сборной.

Комментируя предыдущие поражения, Кондратьев подчеркнул, что белорусская сборная может одерживать победы на поле, но “в решающих моментах отворачивается удача”. При этом он признал, что в некоторых вопросах белорусские футболисты “не дорабатывают”.

“Нужно пахать на поле, каждый момент дорабатывать. Все-таки где-то не добегаем, где-то подкат не вовремя делаем”, - признал тренер.

“Фарта нет”

“Минимум — четыре, максимум — шесть. Раз задача стоит, значит, надо выигрывать”, - так описал задач на предстоящие отборочные матчи Кондратьев, передает портал Sport5.

“Ребята могут. Им бы чуть-чуть больше уверенности. Ну и немножко фарта. Фарта все-таки нет у нас, отворачивается удача в нужный момент. Даже с румынами могли спокойно играть вничью. Но не забили, где-то судья пенальти побоялся поставить. В итоге — 1:2. Ну и дали забить два таких легких гола. Это нельзя делать на уровне сборных. Потом очень тяжело возвращаться в игру. Но мы вернулись. К сожалению, все равно проиграли”, - заявил тренер, подчеркнув, что сборной нужно только “одну игру выиграть”, а после этого “у нас все будет нормально”.

“Сборная должна играть на результат. Речь не о какой-то красивой игре. Но, я повторюсь, через не могу, на зубах вырвать одну игру и потом все должно поменяться”, - пояснил он.

«Это всего-лишь футбол» — Главный тренер сборной Беларуси рассказал, почему не переживает из-за проигрышей

Напомним, ранее Кондратьев объяснял, почему считает неправильным для футболистов “зацикливаться на поражении”.

«В конце концов это всего лишь футбол. Это всего лишь спорт. Зацикливаться на поражении – это неправильно», - заявил он, комментируя провальный матч со Швейцарией 25 марта, когда белорусы пропустили 5 мячей и ничем не ответили соперникам.