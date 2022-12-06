«Самая сексуальная болельщица» попала в скандал на ЧМ-2022 в Катаре

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Опубликовано: 06.12.2022 16:36 , Обновлено: 06.12.2022

30-летняя модель, бывшая Мисс Хорватия Ивана Нолл, которую назвали «самой сексуальной болельщицей» Чемпионата мира по футболу 2022 вызвала скандал в Катаре.

Хотя по всему миру Ивана произвела настоящий фурор. Все из-за смелых нарядов, в которых она появлялась на трибунах. Ее, кажется, совсем не беспокоили дресс-коды и ограничения в Катаре.

«Когда я услышала о правилах, то была потрясена. Дресс-код запрещает показывать плечи, колени, живот и все такое, и я подумала: «Боже мой, у меня даже нет одежды, чтобы все это скрыть», — рассказала Нолл.

«Я была очень зла, потому что, если я не мусульманка, и если мы в Европе уважаем хиджаб и никаб, я думаю, что они также должны уважать наш образ жизни, нашу религию. И, в конце концов, я ношу платья, бикини, потому что я католичка из Хорватии, который приехал сюда из-за Чемпионата мира», — возмутилась девушка.

Но, когда она приехала в Катар, по ее словам, никто не создавал никаких проблем по поводу ее одежды.

«Они позволяют вам носить все, что вы хотите, кроме как в правительственных зданиях, и, в конце концов, это нормально», — отметила Ивана.

Кстати, увидев ее на стадионе, сами катарцы фотографироваться с хорваткой, пишут СМИ.

Однако один местный предприниматель заявил, что модели грозит суровое наказание.

«К сведению: они фотографируются не потому, что им нравится, а потому, что им не нравится, как она одета. Это из-за нашей культуры. Это может подтвердить каждый катарец. Вероятно, они хотели на нее пожаловаться», — написал Мухаммед Аль-Джуфаири, катарский мотивационный коуч, тренер, предприниматель и автор 68 книг.

Позже он опубликовал ссылку на статью, в которой говорилось, что модель уже пострадала от последствий.

Но в статье небезызвестного российского портала rt, написанной на арабском языке, нет упоминания о возможном наказании. Автор текста лишь указал, что наряд Нолл не соответствует действующим в Катаре правилам и что она сама призналась, что у нее нет одежды, которая могла бы быть одобрена катарским правительством.

То есть, Иване, вероятно, не стоит беспокоиться. Пока что единственное наказание, которое ей грозит, — это осуждение со стороны катарца.

Кстати, в своих соцсетях она также потроллила сборную Японии о футболу, которую Хорватия выбила из ЧМ.

Она опубликовала видео, на котором с аппетитом есть блюдо традиционной японской кухни — суши.

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