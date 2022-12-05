Хорватия обыграла Японию после трёх сейвов своего вратаря в серии пенальти

Опубликовано: 05.12.2022 21:03 , Обновлено: 05.12.2022

Хорватия выбила Японию из Чемпионата мира после серии пенальти, так как матч закончился со счетом 1:1 и в основное, и в дополнительное время. На протяжении всего матча Япония играла хорошо, а Дайзен Маэда забил первый гол в матче на 43-й минуте.

Однако Хорватия отыгралась во втором тайме, когда Иван Перишич забил ответный гол на 55-й минуте. Япония оказалась слабее в серии послематчевых пенальти и сумела реализовать только один из четырех своих ударов.

Вратарь сборной Хорватии Ливакович стал героем для своей команды, сделав три сейва с пенальти. Команда Златко Далича теперь встретится с победителями сегодняшнего матча – либо Бразилией, либо Южной Кореей.

https://twitter.com/CryptoMisterAlt/status/1599825666509504513?t=Y-04kFC3zZAF8i7gm8BEag&s=19

https://twitter.com/DailyUpdates24h/status/1599825629200863233?t=ypTdLfDGm2EJYG776-ErJg&s=19