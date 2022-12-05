Искусственный интеллект предсказал победителя Чемпионата мира по футболу в Катаре

Опубликовано: 05.12.2022 19:30 , Обновлено: 06.04.2023

Искусственный интеллект Stats Perform создал модель, согласно которой построил результаты матчей чемпионата мира в Катаре по футболу. Для подсчёта вероятности исхода каждого матча использовались рейтинги команд, коэффициенты, основанные на исторических результатах команды.

ИИ прогнозирует исход матча с учётом силы команд-соперниц и сложности их пути к финалу. Так вот согласно модели Stats Perform, Бразилия по-прежнему является фаворитом ЧМ-2022.

Ниже указаны команды, которые, по прогнозам Stats Perform, пройдут дальше в турнире:

Впрочем, футбол тем и интересен, что иногда статистка не работает. И предсказания на ее основе тоже.

Ранее Телеграф сообщил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой на Чемпионате мира по футболу в Катаре достал что-то из трусов и положил в рот. Позже он признался, что это было.

Роналду достал еду из трусов прямо во время матча на ЧМ-2022