Роналду достал еду из трусов прямо во время матча на ЧМ-2022

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Опубликовано: 25.11.2022 12:51 , Обновлено: 25.11.2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой на Чемпионате мира по футболу в Катаре достал что-то из трусов и положил в рот. Позже он признался, что это было.

Странный момент заметило португальское издание A Bola.

Роналду находился в штрафной соперника. Камера засняла, как он несколько секунд что-то искал в трусах, а потом съел это прямо на бегу.

После матча спортсмен объяснил, что это был энергетический батончик.

Почему только ему необходимо было подкрепиться прямо на матче, зачем он засунул еду в трусы, и не мешал ли ему батончик во время игры — на эти и другие вопросы ответа нет.

Напомним, английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед уволил Криштиану Роналду — «Немедленно»

Ранее Телеграф писал, что игроки сборной Германии закрыли рот руками и надели радужные полосы на свои тренировочные майки и бутсы, выразив таким образом протест против решения ФИФА перед матчем группы E против Японии.

Футболисты сборной Германии закрыли рты перед началом матча на ЧМ-2022