Футболисты сборной Германии закрыли рты перед началом матча на ЧМ-2022

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Опубликовано: 23.11.2022 17:30 , Обновлено: 23.11.2022

Игроки сборной Германии закрыли рот руками и надели радужные полосы на свои тренировочные майки и бутсы, выразив таким образом протест против решения ФИФА перед матчем группы E против Японии.

“Мы хотели продемонстрировать нашей капитанской повязкой ценности, которыми мы руководствуемся в национальной команде: разнообразие и взаимное уважение. Быть громким вместе с другими народами. Речь идет не о политическом послании: права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть само собой разумеющимся. Но, к сожалению, это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Запретить нам повязку - все равно что закрыть рот. Наша позиция выдержана”, - говорится в официальном заявлении команды в ее Twitter.

Их послание было поддержано министром внутренних дел Германии Нэнси Фейзер, которая также надела повязку OneLove, которая пропагандирует терпимость, разнообразие и права ЛГБТ, в то время, как она сидела рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Германия – одна из семи стран, которым ФИФА запретила носить нарукавную повязку OneLove - и предупредила, что они столкнутся со спортивными санкциями, если будут бросать вызов руководящему органу мирового футбола.

Ранее Англия, Уэльс и пять других европейских стран отказались от ношения нарукавной повязки OneLove, которая была задумана как протест против всех форм дискриминации на чемпионате мира в Катаре. Решение было принято после того, как ФИФА предупредила их, что они столкнутся со спортивными санкциями и что их капитаны могут быть дисквалифицированы или даже вынуждены покинуть поле.

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