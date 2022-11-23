Манчестер Юнайтед уволил Криштиану Роналду — «Немедленно»

Опубликовано: 23.11.2022 08:34 , Обновлено: 23.11.2022

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Криштиану Роналду. Что известно?

«Криштиану Роналду должен покинуть „Манчестер Юнайтед“ по взаимному соглашению с немедленным вступлением в силу», — сказано в сообщении.

Клуб поблагодарил нападающего за «огромный вклад» в его развитие и пожелал ему успехов в будущем.

Известно, что «МЮ» не выплатил спортсмену 18 млн евро за расторжение контракта.

Сам Роналду после ухода отметил, что «после переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта».

«Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов», — сказал он и пожелал клубу всего наилучшего.

По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, Криштиану Роналду может оказаться в «Челси».

Известно, что ранее футболист дал скандальное интервью, в котором заявил, что руководство клуба и члены команды отыгрываются на нем, если что-то идет не так.

А еще ему запрещали тренироваться с основным составом клуба, а за весь сезон ему удалось выйти на поле всего десять раз.

Ранее Телеграф писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонило форму сборной Бельгии на Чемпионат мира по футболу в Катаре всего из-за одного слова. Об этом сообщило агентство Reuters.

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