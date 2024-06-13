Ради сосисок? УЕФА запретил фрукты на матчах Евро-2024

Опубликовано: 13.06.2024 10:13 , Обновлено: 13.06.2024

Организаторы чемпионата Европы по футболу 2024 года, который стартует в Германии уже в эту пятницу, 14 июня, запретили болельщикам проносить на стадионы фрукты. Таковы были рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщило американское издание The Mirror.

По данным издания, правила для футбольных фанатов, которые пожелают лично присутствовать на играх в Германии этим летом, заняли целых 10 страницы. Среди предметов, которые запрещено проносить на трибуны всех десяти арен, принимающих матчи Евро-2024, помимо понятных оружия, сигнальных ракет и политических баннеров неожиданно оказались фрукты, такие как яблоки, бананы, апельсины и т. д.

Как следует из правил УЕФА, фрукты будут изыматься на входе, а тех, кто всё же решится пронести на стадион яблоко или банан, пригрозили официальным запретом на посещение следующих матчей.

По мнению журналистов The Mirror, запрет связан с желанием организаторов футбольного чемпионата “увеличить продажи сосисок”, чтобы заработать на матчах дополнительные деньги.

Так, традиционная немецкая варёно-копчёная сарделька боквурст, по данным издания, на стадионе стоит 3,90 фунта (более 15 рублей), а за веганскую колбаску карри придётся отдать и вовсе 4,50 фунта (порядка 18 рублей).

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Нет на стадионах и запрета на алкоголь, хотя в некоторых случаях организаторы позволяют продавать лишь слабоалкогольные сорта пива, крепостью всего в 1%. Такие ограничения, в частности, ввели для первого матча команды Англии против Сербии, который пройдёт в это воскресенье, 16 июня. Немецкая полиция назвала матч “высокорискованным” из-за вероятности присутствия на стадионе сербских фанатов, придерживающихся крайне правых взглядов.

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