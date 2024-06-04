Кто выиграет Евро-2024 по футболу? Спросили у искусственного интеллекта

Опубликовано: 04.06.2024 15:36 , Обновлено: 28.01.2025

Помните осьминога Пауля, который поражал точностью своих футбольных прогнозов? Теперь в тренде – искусственный интеллект! Мы решили узнать, что думает о предстоящем Евро-2024 нейросеть Gemini 1.5 Pro, и получили от неё несколько интригующих предсказаний.

[info_b] Чемпионат Европы по футболу 2024 года — одно из самых ожидаемых спортивных событий года. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В нем примут участие 24 сборные, которые сразятся за звание сильнейшей команды Европы.[/info_b]

Кто станет сенсацией Евро-2024?

Хм, интригующий вопрос! ? “Открытие турнира” — это всегда нечто особенное, это команда, которая превосходит ожидания и зажигает сердца болельщиков яркой и нестандартной игрой.

Думаю, настоящим открытием Евро-2024 и любимчиками публики могут стать… ??? датчане!

Вот почему:

Сказка продолжается: Мы помним их эмоциональное выступление на Евро-2020, где они дошли до полуфинала, преодолев все трудности. Эта команда играет с огромным сердцем и желанием, что всегда импонирует болельщикам.

Мы помним их эмоциональное выступление на Евро-2020, где они дошли до полуфинала, преодолев все трудности. Эта команда играет с огромным сердцем и желанием, что всегда импонирует болельщикам. Класс и организация: Датчане — это уже не просто бойцы, но и очень организованная команда с отличным тренером (Каспер Юльманн) и рядом ярких игроков (Эриксен, Хёйбьерг, Меле).

Датчане — это уже не просто бойцы, но и очень организованная команда с отличным тренером (Каспер Юльманн) и рядом ярких игроков (Эриксен, Хёйбьерг, Меле). Удобная группа: Дания попала в группу C, где у них есть все шансы занять первое место, опередив Англию и Сербию. Это даст им более удобного соперника в 1/8 финала.

Конечно, гарантий нет, но у датчан есть все задатки, чтобы вновь зажечь Евро своей игрой и подарить болельщикам новые эмоции.

Главное разочарование турнира?

Если датчане - это потенциальное открытие, то нужно подумать, кто же может стать обратной стороной медали и не оправдать ожиданий. ?

Изучив вновь все факторы, я бы выделил сборную… Нидерландов.

Да, знаю, неожиданно, ведь у них сильный состав и опытный тренер (Рональд Куман). Но есть несколько “но”:

Неубедительные результаты: “Оранжевые” в последнее время не блещут на крупных турнирах. На Евро-2020 они вылетели уже в 1/8 финала, а на ЧМ-2022 их остановила Аргентина в четвертьфинале по пенальти.

“Оранжевые” в последнее время не блещут на крупных турнирах. На Евро-2020 они вылетели уже в 1/8 финала, а на ЧМ-2022 их остановила Аргентина в четвертьфинале по пенальти. Проблемы с психологией: “Оранжевым” часто не хватает характера и уверенности в себе в решающих матчах.

“Оранжевым” часто не хватает характера и уверенности в себе в решающих матчах. Сложная группа: Нидерланды попали в одну группу с Францией и будут бороться с ней за первое место. Это означает, что уже в 1/8 финала они могут получить сильного соперника.

Конечно, я могу ошибаться и Нидерланды вполне могут выстрелить на этом Евро. Но что-то мне подсказывает, что у них снова могут возникнуть проблемы.

Какая сгущёнка лучше — глубокская или рогачёвская? Вот что ответил искусственный интеллект

Кто сыграет в финале и кто поднимет кубок?

Ну что ж, время для самых смелых прогнозов! ? Попробую угадать финалистов и победителя Евро-2024, опираясь на состав групп:

[info_b]

Финал: Германия — Франция

Победитель: Франция

[/info_b]

Германия (пусть и переживает не лучшие времена) на домашнем турнире будет особенно мотивирована, плюс у них по-прежнему сильный состав и опытный тренер.

Франция — финалист прошлого чемпионата мира, и, хотя у них бывают спады, класс и глубина состава позволяют им претендовать на победу в любом турнире.

Германия должна без проблем выходить из группы A, а дальше их ждут матчи на выбывание с представителями групп B или C, где есть сильные команды (Хорватия, Англия), но немцы способны их пройти.

Франция, по моему мнению, займёт первое место в группе D, опередив Нидерланды, а затем им предстоит, вероятнее всего, преодолеть сопротивление команды из группы F (Португалия?).

Конечно, это лишь прогнозы, а футбол тем и интересен, что часто преподносит сюрпризы.?

А как же бронза?

Бронза Евро – это всегда непредсказуемо! За третье место часто сражаются команды, которые по ходу турнира обретают уверенность и показывают яркий атакующий футбол.

Взвесив все “за” и “против”, я бы поставил на Испанию.

Вот мои аргументы:

Молодость и талант: У испанцев подрастает очень перспективное поколение игроков (Педри, Гави, Пино и др.), которые жаждут побед и не боятся авторитетов.

У испанцев подрастает очень перспективное поколение игроков (Педри, Гави, Пино и др.), которые жаждут побед и не боятся авторитетов. Стиль игры: Испанцы всегда славились комбинационным, атакующим футболом, который может поставить в тупик любую оборону.

Испанцы всегда славились комбинационным, атакующим футболом, который может поставить в тупик любую оборону. Турнирный опыт: У Испании огромный опыт выступлений на крупных турнирах, и, даже если не получится взять золото, они будут настроены на медали.

Конечно, легко им не будет. В соперниках могут оказаться Германия, Англия, Бельгия – очень сильные сборные. Но у Испании есть все шансы преподнести сюрприз и побороться за бронзовые медали.

[info_b]Здесь пришлось напомнить ИИ, что на Чемпионатах Европы два обладателя бронзовых медалей. Матча за 3 место нет, бронзу получают проигравшие в полуфиналах.[/info_b]

Ах, точно! ? Совсем забыл, что на Евро нет матча за третье место.

Тогда, учитывая это, я бы назвал двух претендентов на бронзовые медали:

Испания. Все аргументы, которые я приводил ранее, остаются в силе. Испанцы вполне способны добраться до полуфинала и там, возможно, уступить одному из фаворитов.

Англия. Несмотря на мои сомнения в их победе, списывать англичан со счетов рано. У них мощный состав и опытный тренер. Они вполне способны на рывок в плей-офф.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Прогноз на лучшего бомбардира - это всегда увлекательная задачка! ⚽️? Тут важно учитывать не только индивидуальный класс игрока, но и потенциал сборной, ведь чем дальше она пройдёт, тем больше шансов у её лидера атаки отличиться.

Итак, проанализировав составы и группы, я бы выделил следующих претендентов.

Главные фавориты:

Килиан Мбаппе (Франция). Без пяти минут новая суперзвезда мадридского «Реала» находится на пике формы и способен забивать в каждом матче. Если Франция дойдёт до финала, то у него будут все шансы стать лучшим бомбардиром.

Без пяти минут новая суперзвезда мадридского «Реала» находится на пике формы и способен забивать в каждом матче. Если Франция дойдёт до финала, то у него будут все шансы стать лучшим бомбардиром. Харри Кейн (Англия). Капитан англичан - мастер забивать важные голы. Он всегда опасен в штрафной площади и регулярно отличается за сборную.

Опасные конкуренты:

Ромелу Лукаку (Бельгия). Мощный форвард может решить исход любого эпизода в чужой штрафной. Многое будет зависеть от игры Бельгии в целом.

Мощный форвард может решить исход любого эпизода в чужой штрафной. Многое будет зависеть от игры Бельгии в целом. Криштиану Роналду (Португалия). Несмотря на “пенсионный’ возраст, Роналду остаётся грозой ворот. Он жаждет новых рекордов и точно будет настроен на результативность.

Несмотря на “пенсионный’ возраст, Роналду остаётся грозой ворот. Он жаждет новых рекордов и точно будет настроен на результативность. Мемфис Депай (Нидерланды). Лидер атаки “оранжевых” обладает отличным дриблингом и мощным ударом. Если у него пойдёт игра, то он сможет забить много.

Тёмная лошадка:

Душан Влахович (Сербия). Молодой и амбициозный форвард провёл отличный сезон в “Ювентусе” и может проявить себя на международном уровне.

Верить или нет?

Конечно, это лишь прогнозы, а футбол тем и интересен, что часто преподносит сюрпризы?. Но согласитесь, предсказания ИИ звучат довольно убедительно! А как вы считаете, кто сыграет в финале и кто поднимет кубок Евро-2024? Поделитесь своими мыслями! ?

[totalpoll id=“907591”]

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что белорусские болельщики не смогут увидеть матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года по телевизору.

Матчи Евро-2024 не покажут по ТВ? В АБФФ объяснили, что делать белорусским футбольным фанатам