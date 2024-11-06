Польская теннисистка Ига Свёнтек «подарила» Соболенко статус 1 ракетки мира

Опубликовано: 06.11.2024 09:53 , Обновлено: 06.11.2024

Польская теннисистка Ига Свёнтек 5 ноября проиграла американке Коко Гауфф во втором матче финального чемпионата WTA этого сезона в Эр-Рияде. Тем самым полька фактически "подарила" своей главной сопернице по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруске Арине Соболенко звание первой ракетки мира.

Сама Соболенко на турнире в ОАЭ уже одержала две победы - над итальянкой Жасмин Паолини (№4 в рейтинге WTA) и китаянкой Чжэн Циньвень (№7 в рейтинге WTA). Таким образом, она досрочно вышла в полуфинал турнира. ПОбеждённые ею соперницы теперь поборются за второе место в полуфинале.

А вот Ига Свёнтек в рамках этого турнира уже точно не сможет пошатнуть позицию белоруски в рейтинге WTA. Звание первой ракетки мира за Ариной Соболенко, которая стала лидером рейтинга в конце октября, теперь сохранится как минимум до следующего года, независимо от того, как она будет дальше выступать на турнире в Эр-Рияде.

Напомним, Соболенко уже была на вершине мирового рейтинга — в сентябре 2023 года она сместила с первого места всё ту же польку и смогла продержаться там восемь недель, после чего Свёнтек вернула себе звание первой ракетки мира. Теперь теннисистки поменялись местами.

Для Соболенко это значимое достижение: впервые в своей карьере она закончит теннисный сезон и календарный год в статусе лидера мирового рейтинга. До этого её самым высоким результатом было почётное “серебро” - в 2021 и 2023 годах.

Кстати, такого же успеха в своё время удалось достичь и другой белоруской теннисистке, Виктории Азаренко - в статусе первой ракетки мира она завершала сезон 2012 года.

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Ранее Telegraf.news рассказал, как именно Соболенко удалось вернуться на первую строчку международного рейтинга WTA, а также как победы на последних турнирах WTA помогли ей укрепить свои позиции не только в рейтинге самых сильных теннисисток мира, но и в неофициальном рейтинге по количеству призовых.

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