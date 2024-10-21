Соболенко вернулась на 1-е место в рейтинге WTA, обойдя Свёнтек. Причем тут математика?

Опубликовано: 21.10.2024 09:04 , Обновлено: 21.10.2024

Белорусская теннисистка, проживащюя в Майами, США, вернулась на первую строчку международного рейтинга WTA. Таким образом у Алины Соболенко началась девятая неделя в качестве №1 в женском мировом теннисе. В прошлом году она провела там свои первые восемь недель.

На самом деле, ни Ига Свёнтек, ни Арина Соболенко не участвовали в соревнованиях на прошлой неделе, но в связи с пересчетом рейтинга WTA из-за новых требований на вершине произошли серьезные изменения.

Согласно новым правилам WTA, в этом году теннисистки должны принять участие в шести турнирах WTA 500, и за каждый пропущенный турнир начисляются нулевые очки. При этом в календаре на этот год остался только один турнир WTA 500, который состоится на этой неделе в Токио.

В 2024 году Свёнтек приняла участие в двух турнирах WTA 500:

United Cup (который считается турниром уровня WTA 500 и на котором она набрала полные 500 очков),

в Штутгарте (где она дошла до полуфинала).

А Соболенко сыграла в четырех турнирах WTA 500:

в Брисбене (где она дошла до финала), в Штутгарте (четвертьфинал), в Берлине (четвертьфинал), в Вашингтоне (полуфинал).

С учетом того, что на этой неделе рейтинговые баллы Свентек и Соболенко за некоторые игры начали умножаться на ноль, их количество в польки упало с 9785 до 9665, а у белоруски - с 9716 до 9706. Таким образом в результате нехитрых математических упражнений, на этой неделе Соболенко стала №1 в мировом рейтинге.

На следующей неделе, после Токио, к их итоговым показателям будет применен еще один нулевой балл, поскольку ни одна из теннисисток-лидеров там не выступит, и они обе потеряют больше очков (у Соболенко будет 9641, а у Свёнтек - 9470).

Через неделю после этого их очки на WTA Finals 2023 снизятся в преддверии WTA Finals 2024, где перед финалом сезона разрыв увеличится (у Соболенко будет 9 016 очков, а у Свентек 7 970).

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская теннисистка Арина Соболенко укрепила свои позиции не только в рейтинге самых сильных теннисисток мира, но и в неофициальном рейтинге по количеству призовых, полученных на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Посмотрели, сколько всего денег заработала вторая ракетка мира с начала года и на сколько её заработки отличаются от ближайших “соседок” по рейтингу WTA.

Соболенко обошла первую ракету мира по размеру призовых. Сколько всего заработала за 2024 год?