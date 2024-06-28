Плюс 6 фамилий. МОК обновил список допущенных к Олимпиаде спортсменов из Беларуси

Опубликовано: 28.06.2024 07:46 , Обновлено: 28.06.2024

Международный олимпийский комитет (МОК) 27 июня обнародовал очередную версию обновлённого списка спортсменов из Беларуси, которых допустили к участию в парижской Олимпиаде под нейтральным флагом. Список пополнили шесть фамилий белорусских атлетов, однако уже сейчас известно, что не все из них отправятся на Олимпийские игры, которые стартуют меньше чем через месяц. После дополнительной проверки на Олимпийские игры – 2024 допущены шесть белорусов в трех видах спорта.

В обновлённый список спортсменов с белорусскими паспортами, допущенных МОК к Олимпиаде, были включены по два атлета в трёх спортивных дисциплинах:

теннис - Виктория Азаренко и Арина Соболенко,

гребля - Евгений Золотой и Татьяна Климович,

стрельба - Дарья Чуприс и Александра Петрова.

Однако, как минимум одна из допущенных к Играм спортсменка - Арина Соболенко - от приглашения МОК отказалась. Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусская теннисистка решила пропустить Олимпиаду из-за слишком загруженного рабочего графика и беспокойства о собственном здоровье.

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Из официального заявления МОК также следует, что не все белорусы, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры, прошли проверку спецкомиссии на “нейтральность”. Подтвердить свой нейтральный статус, в частности, не смог Владислав Демеш, который должен был выступать в дисциплине “стрельба из пулевого пистолета”. Нет среди приглашённых спортсменов и белорусских пятиборцев, хотя известно, что заявки на Игры подавали две спортсменки - Мария Гнедчик и Анастасия Прокопенко.

Как пояснили в МОК, если количество допущенных к участию в Олимпиаде атлетов будет меньше количества заработанных страной квотных мест, их перераспределят и отдадут спортсменам из других стран.

Впрочем, окончательный список допущенных к Олимпиаде белорусских спортсменов ещё может измениться - в МОК заявили, что проверки атлетов на соответствие нейтральному статусу будут продолжаться, а крайний срок обновления списка - 4 июля.

Напомним, Национальный олимпийский комитет после публикации первоначальной версии списка выразил “непонимание и возмущение” решением МОК. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют “непрозрачные подходы” по отношению к белорусам.

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