Организаторы Уимблдона решили допустить белорусских теннисистов на турнир. Но с условиями

Опубликовано: 31.03.2023 14:46 , Обновлено: 31.03.2023

Белорусским и российским теннисистам разрешили участвовать в Уимблдонском турнире в 2023 году. Об этом сказано в заявлении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

При этом теннисисты из Беларуси и России должны:

выступать в в качестве «нейтральных» спортсменов;

«не выражать поддержку вторжению России в Украину в различных формах».

Кроме того, им выдвинули условие, которое «запрещает въезд игрокам, получающим финансирование от государств (включая спонсорство от компаний, управляемых или контролируемых государствами) в связи с их участием в чемпионатах».

«Условия были тщательно разработаны на основе конструктивного диалога с правительством Великобритании, LTA и международными теннисными организациями и соответствуют опубликованным рекомендациям правительства для спортивных организаций Великобритании», — сказано в заявлении.

Отметим, что в прошлом году организаторы Уимблдона не допустили до участия в соревнованиях белорусских и российских теннисистов.

Ранее Телеграф писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 27 марта рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. МОК решил допустить индивидуальных спортсменов, не попавших под определенные ограничения. При этом им разрешат выступать только в нейтральном статусе — без указания страны и госфлага.

МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями

К слову, Украина пообещала бойкотировать все соревнования с участием белорусов и россиян.

Украина пообещала бойкотировать все соревнования с участием белорусов