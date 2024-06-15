МОК опубликовал имена 11 белорусов, которых допустили к Олимпиаде в Париже

Опубликовано: 15.06.2024 15:45 , Обновлено: 15.06.2024

Международный олимпийский комитет в субботу, 15 июня, опубликовал список спортсменов из Беларуси, которых допустили к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже. Также в пресс-службе МОК отметили, что список будет дополняться "в соответствии с решениями комиссии".

Изначально в 2022 году МОК рекомендовал не допускать спортсменов из Беларуси и России к участию в международных соревнованиях, в том числе, в летних Олимпийских играх в Париже, но позднее разрешил им пройти квалификацию на Олимпиаду при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных атлетов. На сайте Международного олимпийского комитета сказано, что право на участие в Играх в итоге получили 11 белорусов:

Анна Терех (велоспорт); 2. Иван Литвинович (прыжки на батуте); 3. Виолетта Бордиловская (прыжки на батуте); 4. Сюзанна Володько (тяжёлая атлетика); 5. Евгений Тихонцов (тяжёлая атлетика); 6. Егор Акулич (борьба); 7. Владислав Козлов (борьба); 8. Абубакар Хаслаханов (борьба); 9. Дмитрий Зарубский (борьба); 10. Виолетта Ребикова (борьба); 11. Кристина Сазыкина (борьба).

Напомним, чтобы получить лицензию на участие, спортсмены обязаны были соблюсти ряд условий. В частности, они не должны носить одежду с изображениями государственных гербов и флагов, а также публично исполнять гимн своих стран. Если кто-либо из “нейтральных” спортсменов взойдёт на пьедестал, его наградят под специально созданную музыку без слов.

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко ранее отмечал, что НОК не против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх на имеющихся условиях.

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Ранее Telegraf.news писал, что в МОК обрушились с критикой на некоторые страны ЕС из-за их требования полностью запретить участие белорусских и российских спортсменов в Олимпиаде. «Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в Олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза», — говорится в заявлении МОК.

«И всё же… мы по-прежнему сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями. Российская сторона хочет, чтобы МОК проигнорировал войну. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал всех, у кого есть российский и белорусский паспорта. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и Олимпийской хартии», — пожаловались в Международном олимпийском комитете.

МОК решил не приглашать НОК Беларуси на Олимпиаду-2024 в Париже