"Не так уж и голодна" — Соболенко призналась, почему вылетела с двух турниров WTA

Опубликовано: 21.02.2025 09:38 , Обновлено: 21.02.2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после двух поражений на турнирах WTA в Катаре и Дубае рассказала, что не чувствует "голода" на корте.

Выступая перед журналистами после поражения в Дубае Соболенко сделала шокирующее для ее фанатов признание.

«Я считаю, что я не так уж и голодна на корте… Я как бы разбросана в своих мыслях и не последовательна на корте. Решения, которые я принимаю, немного неправильные, и эмоционально я не в лучшей форме», - призналась белорусская теннисистка.

Она также заявила, что австралийские турниры сказываются на ней, и у нее остается мало сил на Ближнем Востоке.

В последние два года Арина Соболенко исключительно успешно выступала на соревнованиях в Австралии, но на Ближнем Востоке ей пришлось нелегко. Она считает, что ей что ей необходимо изменить свою подготовку.

«Каждый раз я не чувствую себя хорошо, играя здесь. Даже со здоровьем я испытываю трудности. Австралия всегда отнимает у меня много сил. Я считаю, что нам просто нужно подумать вместе с командой о том, как мы можем улучшиться или стать лучше улучшить подготовку к Ближнему Востоку», - добавила она.

В 2024 году Соболенко впервые стала первой ракеткой мира по итогам года и новый сезон она начала с титула в Брисбене. Белоруска перешла на Открытый чемпионат Австралии в феноменальной форме и дошла до финала, нацелившись на историческое трехкратное повторение в Мельбурне. Однако здесь она потерпела поражение от 19-й Мэдисон Киз.

На ближневосточном турнире Соболенко выбыла во втором круге (в Катаре). Здесь она потерпела поражение со счетом 6-3, 3-6, 6-7(5) Екатерине Александровой.

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Неделю спустя белорусская теннисистка выступила на чемпионате в Дубае и получила пропуск во второй круг. Здесь она взяла верх над Вероникой Кудерметовой во втором круге, а затем уступила Кларе Таусон в третьем.

Соболенко не прошла в четвертьфинал турнира в Дубае, уступив 38-й ракетке мира Таусон