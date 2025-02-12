Кошка вмешалась в матч Соболенко на турнире WTA 1000. Но в сенсационном провале теннисистки виновна не она

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Опубликовано: 12.02.2025 09:04 , Обновлено: 12.02.2025

Первый же матч второго круга турнира WTA 1000 в Дохе оказался провальным для белорусской теннисистки Арины Соболенко. Она уступила сопернице из России Екатерине Александровой. Однако, зрителям игра запомнится не только сенсационным поражением белоруски, но и маленьким забавным инцидентом на корте.

Прямо в разгар матча, когда Соболенко ещё вела в счёте с россиянкой, на корт выбежала кошка. Она пробежала по всей игровой площадке, задержавшись у сетки и осмотревшись по сторонам, пока её не прогнали работники корта.

Этот инцидент подарил улыбки как зрителям, так и самим теннисисткам, однако для Соболенко кошка на корте (хоть она и не была чёрной), оказалась плохим знаком. Несмотря на то, что перед началом турнира в Дохе Соболенко, на данный момент возглавляющая мировой рейтинг WTA, считалась одним из лидеров турнира, она выбыла из соревнований в первом же матче, что спортивные обозреватели назвали настоящей сенсацией.

Белоруска уступила Екатерине Александровой со счетом 6:3, 3:6, 6:7(5).

Спустя всего несколько часов после разгромного матча Соболенко опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором поблагодарила организаторов турнира в Катаре.

“Спасибо Qatar Tennis, я вернусь сильнее”, — заверила теннисистка и прикрепила несколько фотографий из Дохи, а на последнем слайде разместила то самое видео в кошкой.

Фанаты Соболенко на заставили долго ждать с реакцией и под постом быстро появились сотни комментариев. Многие расценили проигрыш своей любимицы, как “шаг назад, чтобы разозлиться и сделать два уверенных шага вперед”.

“Мы все равно гордимся тобой! Сложный матч, сложный соперник”, “Всегда на позитиве”, “Давай, Соболенко! Мы в тебя верим! Покажи, на что ты способна”, “Ты всегда улыбаешься! Я твой большой поклонник”, — написали в комментариях фанаты теннисистки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале года белорусская теннисистка, проживающая сейчас в США, после проигрыша в финале Australian Open (AO) попала в скандал. В сети появились видео, где 26-летняя спортсменка и представители ее тренерской команды якобы имитируют мочеиспускание на приз за второе место. Именно так восприняли позы и движения спортсменки и ее спутников некоторые любители тенниса. Как ответила сама Соболенко? Ее публикации в социальных сетях, кажется, говорят сами за себя.

Соболенко попала в скандал с «мочеиспусканием». Но оштрафуют ее за другое?