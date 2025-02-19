Соболенко не прошла в четвертьфинал турнира в Дубае, уступив 38-й ракетке мира Таусон

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Опубликовано: 19.02.2025 21:38 , Обновлено: 19.02.2025

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (Dubai Duty Free Tennis Championships). В третьем круге она уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон со счетом 3:6, 2:6.

Встреча белоруски и датчанки продолжалась 1 час 23 минуты. Как написал польский портал Onet, первые четыре партии прошли в равной борьбе, ни одному из игроков не удалось добиться существенного преимущества. Но в пятом сете неожиданно Соболенко проиграла свою подачу.

Позже Таусон также выиграла свою подачу, а затем отпраздновала победу в сете, открытом Соболенко. В какой-то момент белорусская теннисистка не могла поверить в происходящее и начала бить ракеткой по корту, а после очередной подачи со всей силы ударила мячом о борт, [link href=“https://przegladsportowy.onet.pl/tenis/sensacja-w-dubaju-aryna-sabalenka-poza-turniejem-rywalka-nie-dala-jej-szans/khzswpl” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Onet.

К слову, 22-летняя датчанка ни разу не побеждала Соболенко, в четвертьфинале она сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

[info_b]Соревнования в Дубае завершатся 22 февраля. Призовой фонд турнира в этом году - более $3,69 млн.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что первый матч второго круга турнира WTA 1000 в Дохе оказался провальным для белоруски Соболенко. Она уступила сопернице из России Екатерине Александровой. Однако зрителям игра запомнилась не только сенсационным поражением белоруски, но и маленьким забавным инцидентом на корте.

Кошка вмешалась в матч Соболенко на турнире WTA 1000. Но в сенсационном провале теннисистки виновна не она