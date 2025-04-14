Опубликовано: 14.04.2025 10:47 , Обновлено: 14.04.2025

Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску выступило с предупреждением в адрес тех, кто пытается нажиться на ажиотажном спросе на билеты хоккейного «Динамо-Минск». Налоговики назвали это «проблемой незаконной перепродажи» и настоятельно посоветовали спекулянтам прекратить свою деятельность, намекнув на скорые «встречи» с ними, которые «запомнятся надолго».

«Не стоит наживаться на радости белорусских болельщиков», — заявили в управлении на фоне успешного выступления столичного клуба в плей-офф КХЛ, вызвавшего, как мы помним, очереди у касс (сравниваемые некоторыми белорусами с не иначе как «голодными играми») и дефицит билетов.

«Поверьте, „неправедно заработанное“ вы потратите вмиг — а вот встреча с нами запомнится надолго», — продолжили налоговики, добавив: «Кстати, некоторые спекулянты могут начинать волноваться уже сейчас».

Далее управление фактически описало схему возможной контрольной закупки: «Ведь мы позвоним в любой момент и „согласимся“ на ваши 200 рублей за билет. Но учтите: встреча в условленном месте не принесёт вам ничего хорошего — лишитесь и нервов, и времени, и билетов».

Налоговики также описали типичные, по их мнению, оправдания спекулянтов: «Придётся потом оправдываться, как вы с друзьями собирались посмотреть хоккей вместе, но из разных секторов арены — а в итоге не смогли. И объяснять, почему объявления о продаже разместили заранее. Видимо, дар предвидения подсказал, что пойти не получится? А то, что билет стоимостью 35 рублей продаёте за 200 рублей — это компенсация морального вреда за то, что не смогли пойти?».

Тем же, кто действительно не может пойти на матч и просто хочет вернуть деньги, налоговики дали совет: «Продавайте билет по номиналу и тогда вы чётко дадите нам понять, что в ваших действиях нет направленности на получение дохода».

Ранее журналисты Telegraf.news показывали огромные очереди за билетами на хоккей, выстроившихся в разных частях Минска.

«Счастливых голодных игр» — В разных частях Минска выстроились огромные очереди за билетами

Некоторые из болельщиков при этом ночевали у касс. Но повезло далеко не всем.

«Пойду плакать» — Остались ли билеты на матчи «Динамо»? Минчане и не только ночевали у касс «Минск-Арены»