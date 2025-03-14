Опубликовано: 14.03.2025 19:58 , Обновлено: 14.03.2025

На отчётной конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), прошедшей в минском Доме футбола, разгорелся острый спор между главой АБФФ Николаем Шерстнёвым и заместителем министра спорта и туризма Александром Дороховичем. Причиной конфликта, помимо прочего, стали разногласия в оценке работы федерации и распределении финансов.

Как сообщило издание Bet News, Дорохович выразил недовольство докладом Шерстнёва, указав на отсутствие, по его мнению, должного анализа причин неудачных выступлений белорусских футбольных команд. «Где анализ? Почему нет результата? Почему плохо играем?», — спросил замминистра.

Он также поднял вопрос о расходовании 42 миллионов рублей и недостаточной, на его взгляд, поддержке футбола в регионах. Заместителя министра также интересовало отсутствие трансляций и «загон» детей на матч открытия.

В ответ Шерстнёв упрекнул «молодого замминистра» Дороховича в неумении слушать. «Не надо меня учить, у меня всяко побольше опыта управленческой работы», — заявил глава АБФФ. Он также обвинил Минспорта в том, что из-за несогласования сметы федерации в прошлом году пострадали регионы и детский футбол, которые недополучили финансирование.

Дорохович, в свою очередь, отметил, что он «государственное лицо, а не молодой замминистра», и призвал Шерстнёва решать проблемы совместно, без «амбиций и эмоций», а не перекладывать вину на министерство: «Если есть какие-то вопросы, приходите в Минспорта, мы обсуждаем и вместе принимаем решение, а не говорите, что во всём виновато Минспорта…».

Шерстнев резко ответил: «Так это так и есть».

Глава АБФФ вновь заявил о необходимости передачи федерации полного функционала по управлению футболом в стране, для большей самостоятельности в развитии спорта. «Сколько к вам можно ходить? Примите одно решение: передайте функционал по решению всех вопросов федерации. И тогда с нас спрашивайте», — обратился он к замминистра.

В завершение спора Дорохович пригласил Шерстнёва на встречу «в понедельник» для обсуждения возникших вопросов «без эмоций».

Стоит отметить, что публичные разногласия между Минспорта и АБФФ возникают не впервые. Год назад, к примеру, ведомство и федерация не могли согласовать управление второй лигой чемпионата Беларуси, что даже привело к временному существованию двух параллельных турниров.

«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе

Ранее Telegraf.news рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко дважды публично обращал внимание на конфликт глав Минспорта и АБФФ и даже допустил поиск замены Шерстнёву, если тот «не способен работать в этой должности». Ряд источников пророчили Шерстнёву отставку. Ни о чём подобном пока не сообщалось.

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