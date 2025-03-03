"Получают три зарплаты президента" - Лукашенко предупредил о спортсменов о "приличных изменениях" по финансам

Опубликовано: 03.03.2025 14:56 , Обновлено: 03.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта в ходе кадрового совещания, на котором он озвучил новый состав правительства, анонсировал "приличные изменения" по финансовым вопросам в спорте. Он предупредил спортсменов, что им придётся работать по схеме: "есть результат - есть деньги".

Обращаясь к Сергею Ковальчуку, который сохранил за собой кресло министра спорта и туризма в новом составе правительства, Лукашенко предупредил о том, что спортсменам можно ожидать “жестких требований” по зарплате и налогам, передало госагентство БЕЛТА.

“Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж - все за бюджет”, - посетовал президент. Он потребовал от нового вице-премьера Владимира Караника, которого он сегодня назначил куратором социальной сферы в правительстве, провести встречу с главой Минспорта, а также руководителем Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко и “навести порядок” в этой сфере и “определили, кому, что и сколько дать”.

“Ну а что сами найдут, и надо их к этому напрягать, - это они заработали деньги. Разберитесь тоже. Что-то там оставите, что-то в государство они налогами и прочее заплатят. А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты президента. По 35-40 тыс. рублей. Поэтому все надо приводить в соответствие”, - потребовал Лукашенко.

“Есть результат - есть деньги и прочее. Деньги, земельные участки, квартиры и прочее-прочее. Нет результата - разговора быть не может. Как бы ни звучало это”, - пояснил свою позицию глава государства.

Он также раскритиковал Минспорта за “волокиту” с футболом, намекнув на некоторые разногласия между ведомством и председателем АБФФ (Белорусская федерация футбола) Николаем Шерстневым. Тот недавно заявил, что именно действующий “потолок зарплат” не даёт развиваться белорусскому футболу.

“Вам надо эту волокиту с Шерстневым прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека. Но к разрешению вашего спора один путь - результат. Ты как спортсмен это хорошо знаешь. Есть результат - хорошо. Нет результата - плохо”, - заявил Лукашенко, обращаясь к Ковальчуку.

По словам президента, он “не видит в футболе пока результата”. Другие виды спорта (за исключением 5-6 видов), по его словам, тоже “не горят”.

“Я хочу, чтобы вы понимали, что нужен результат везде”, - потребовал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что футбол не попал в число 27 приоритетных видов спорта, утверждённых на 2025 год Министерством спорта и туризма Беларуси.

Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год