МОК продлил санкции против Беларуси

Опубликовано: 22.02.2023 16:19 , Обновлено: 22.02.2023

Международный олимпийский комитет 22 февраля опубликовал заявление, в котором сообщил, что санкции против белорусских и российских спортсменов остаются в силе.

«Эти санкции были введены в феврале 2022 года и были усилены, дополнительно усилены и подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они неизменно остаются в силе», — отметили в МОК, перечислив ограничения:

«не проводились международные спортивные мероприятия в России и Беларуси; отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов; и никаких правительственных или государственных чиновников, аккредитованных на какие-либо международные спортивные мероприятия».

В то же время МОК, кажется, намекнул на возможное участие белорусов и россиян вместе с украинцами на международных соревнованиях. В комитете заявили о своей «миссии — продвигать мир через спорт» и привели пример «по объединению всего мира в мирном соревновании» — «спортсменов из Южной и Северной Кореи, из Израиля и Палестины, из Армении и Азербайджана».

«Миротворческие усилия нуждаются в диалоге. Соревнование со спортсменами, уважающими Олимпийскую хартию, может послужить катализатором диалога, который всегда является первым шагом к достижению мира», — сказано в заявлении.

Напомним, что месяц назад, МОК предложил допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине».

После этого разгорелся скандал. Киев заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране платформы «для пропаганды геноцида». А позже 34 страны в совместном заявлении выступили за то, чтобы запретить белорусским и российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде-2024.

К слову, президент МОК Томас Бах заявил, что главы правительств «не должны решать, какие страны будут участвовать в Олимпиадах».