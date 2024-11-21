Международная федерация плавания разрешила белорусам участвовать в командных соревнованиях. Но есть нюанс

Опубликовано: 21.11.2024 07:41 , Обновлено: 21.11.2024

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила спортсменам из Беларуси и России принимать участие в командных соревнованиях. Соответствующее решение руководства федерации вступило в силу 18 ноября 2024 года.

World Aquatics изменило своё Руководство по участию спортсменов в мировых соревнованиях по водным видам спорта в периоды военных конфликтов, сообщило специализированное издание по плаванию Swimming World Magazine. По данным портала, документ дополнили положением, в котором прописали требования “обеспечения добросовестности” участия спортсменов в водных видах спорта.

Одним из наиболее значимых изменений стало то, что спортсмены, которым ранее позволяли участвовать в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе, теперь разрешается объединяться в команды и выступать в групповых соревнованиях - эстафетах, синхронных прыжках и синхронному плаванию. Как и в случае с индивидуальными выступлениями, команда будет иметь статус нейтральной, а значит - выступать без национального флага и гимна своей страны.

Из этих правил по-прежнему исключили водное поло. Как пояснили в World Aquatics.

“Во избежание разночтений поясняем, что ни один спортсмен, имеющий гражданство страны, находящейся в состоянии конфликта, не будет иметь права участвовать в любых мероприятиях, связанных с таким водным видом спорта, как водное поло, который по своей сути подразумевает, в частности, физический контакт между спортсменами”, - объяснили мотивацию своего решения в федерации.

Белорусским пловцам разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе

Ранее Telegraf.news рассказал, что World Aquatics приняла решение частично снять действующие ограничения и допустить белорусских и российских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе ещё в сентябре 2023 года, что позволило белорусам в том числе принять участие в Олимпиаде в Париже.

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