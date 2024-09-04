Белорусский пловец Бокий установил новый мировой рекорд и взял пятое золото на Паралимпиаде-2024

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Опубликовано: 04.09.2024 07:33 , Обновлено: 04.09.2024

Белорусский пловец Игорь Бокий во вторник, 3 сентября, взял пятую золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. В личной копилке спортсмена это уже 21-ая награда Паралимпийских игр высшей пробы. В Министерстве спорта и туризма Беларуси Бокого назвали "самым титулованным пловцом в истории Паралимпиад".

В дополнение к пятой золотой медали Бокий в этот раз ещё и установил новый мировой рекорд. В финале он проплыл дистанцию в 200 метров комплексным плаванием (S13) с выдающимся результатом - 2:02.03.

Серебро в этом заплыве досталось французскому спортсмену Алексу Порталу, бронза – россиянину Владимиру Сотникову.

Официальные трансляции Паралимпиады в этом году в Беларуси не ведутся, однако, официальный Telegram-канал белорусского Минспорта поделился видео очередного победного заплыва Бокого и церемонии награждения паралимпийцев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на нынешних Паралимпийских игр в Париже Бокий уже был первым на стометровке баттерфляем, на спине, а также вольным стилем на дистанции 400 и 50 метров.

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Ещё одну золотую медаль 3 сентября взял другой белорусский пловец - Егор Щелканов. Он оказался первым на дистанции 100 м на спине в классе S9 (с нарушением опорно-двигательного аппарата) и также установил новый паралимпийский рекорд.

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