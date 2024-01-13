Международная федерация гимнастики присвоила 30 спортсменам и тренерам из Беларуси нейтральный статус
Нейтральный статус, позволяющий принимать участие в международных соревнованиях без использования национальной символики, присвоила 30 белорусам Международная федерация гимнастики (FIG). В их числе не только именитые спортсмены, но и 10 тренеров и два врача.
По данным агентства Sputnik, нейтральный статус присвоили следующим спортсменам:
- Алина Горносько,
- Анастасия Салос,
- Елизавета Зорькина,
- Иван Литвинович,
- Андрей Буйлов,
- Олег Рябцев,
- Станислав Яскевич,
- Виолетта Бордиловская,
- Злата Миниахметова,
- Мария Сергеева,
- Екатерина Ершова,
- Елена Титовец,
- Никита Парфенович,
- Егор Шарамков.
Впрочем, несмотря на то, что эти представители белорусской художественной гимнастики теперь обладают нейтральным статусом, поучаствовать в грядущих Олимпийских играх 2024 года в Париже они не смогут.
Напомним, Европейский гимнастический союз в декабре прошлого года решил не допускать к европейским соревнованиям 2024 года спортсменов и официальных лиц ни из Беларуси, ни из России.
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Кроме того, ранее Телеграф сообщил, что ни один нейтральный спортсмен (из числа россиян и белорусов) также не был допущен к участию в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Канвондо, Южная Корея.
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