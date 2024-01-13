Международная федерация гимнастики присвоила 30 спортсменам и тренерам из Беларуси нейтральный статус

Опубликовано: 13.01.2024 14:06 , Обновлено: 13.01.2024

Нейтральный статус, позволяющий принимать участие в международных соревнованиях без использования национальной символики, присвоила 30 белорусам Международная федерация гимнастики (FIG). В их числе не только именитые спортсмены, но и 10 тренеров и два врача.

По данным агентства Sputnik, нейтральный статус присвоили следующим спортсменам:

Алина Горносько,

Анастасия Салос,

Елизавета Зорькина,

Иван Литвинович,

Андрей Буйлов,

Олег Рябцев,

Станислав Яскевич,

Виолетта Бордиловская,

Злата Миниахметова,

Мария Сергеева,

Екатерина Ершова,

Елена Титовец,

Никита Парфенович,

Егор Шарамков.

Впрочем, несмотря на то, что эти представители белорусской художественной гимнастики теперь обладают нейтральным статусом, поучаствовать в грядущих Олимпийских играх 2024 года в Париже они не смогут.

Напомним, Европейский гимнастический союз в декабре прошлого года решил не допускать к европейским соревнованиям 2024 года спортсменов и официальных лиц ни из Беларуси, ни из России.

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Кроме того, ранее Телеграф сообщил, что ни один нейтральный спортсмен (из числа россиян и белорусов) также не был допущен к участию в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Канвондо, Южная Корея.

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