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Международная федерация гимнастики присвоила 30 спортсменам и тренерам из Беларуси нейтральный статус

Международная федерация гимнастики присвоила 30 спортсменам и тренерам из Беларуси нейтральный статус
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Нейтральный статус, позволяющий принимать участие в международных соревнованиях без использования национальной символики, присвоила 30 белорусам Международная федерация гимнастики (FIG). В их числе не только именитые спортсмены, но и 10 тренеров и два врача.

По данным агентства Sputnik, нейтральный статус присвоили следующим спортсменам:

  • Алина Горносько,
  • Анастасия Салос,
  • Елизавета Зорькина,
  • Иван Литвинович,
  • Андрей Буйлов,
  • Олег Рябцев,
  • Станислав Яскевич,
  • Виолетта Бордиловская,
  • Злата Миниахметова,
  • Мария Сергеева,
  • Екатерина Ершова,
  • Елена Титовец,
  • Никита Парфенович,
  • Егор Шарамков.

Впрочем, несмотря на то, что эти представители белорусской художественной гимнастики теперь обладают нейтральным статусом, поучаствовать в грядущих Олимпийских играх 2024 года в Париже они не смогут.

Напомним, Европейский гимнастический союз в декабре прошлого года решил не допускать к европейским соревнованиям 2024 года спортсменов и официальных лиц ни из Беларуси, ни из России.

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Кроме того, ранее Телеграф сообщил, что ни один нейтральный спортсмен (из числа россиян и белорусов) также не был допущен к участию в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Канвондо, Южная Корея.

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