Белорусских гимнасток не допустили к европейским соревнованиям в 2024 году

Опубликовано: 01.12.2023 15:34 , Обновлено: 01.12.2023

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) не будет допускать к европейским соревнованиям 2024 года спортсменов и официальных лиц из Беларуси и России. Такое решение 1 декабря приняла Генеральная ассамблея союза в ходе сегодняшнего заседания в Софии.

В заявлении European Gymnastics, опубликованном на официальной страничке в бывшем Twitter (ныне - соцсеть X), отмечается, что союз отказался поддержать решение Международной федерации гимнастики (FIG), поэтому с 1 января 2024 года белорусским гимнастам будет закрыт доступ к участию в соревнованиях.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/UEGymnastics/status/1730502256498200800”]

Ранее, как сообщал Телеграф, Международная федерация гимнастики (FIG) официально озвучила условия допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В правилах, опубликованных в ноябре на официальном сайте федерации, расписано, в какой одежде могут выступать гимнасты, какие снаряды использовать, о чём могут говорить и что писать в своих соцсетях, а также за что их могут дисквалифицировать и обнулить результаты.

FIG озвучила условия допуска белорусских гимнастов к международным соревнованиям. За что пригрозили дисквалификацией?