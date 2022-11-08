WBC запретил участвовать белорусским и российским боксерам в своих соревнованиях

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Опубликовано: 08.11.2022 23:06 , Обновлено: 08.11.2022

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман 8 ноября объявил об исключении белорусских и российских боксеров из рейтингов и соревнований организации.

На данный момент, обладателем чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев, у которого ещё и канадское гражданство. Также ещё два боксера из России занимают первые строчки рейтинга в других весах.

“Решение вступает в силу немедленно и принято в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Оно ужесточает действующее правило, в соответствии с которым запрещено санкционировать бои российских и белорусских спортсменов с боксёрами из других стран», — написал журналист Джейк Донован со ссылкой на источники в организации.

WBC - одна из четырех наиболее престижных организаций в мировом профессиональном боксе. Была основана в 1963 году одиннадцатью национальными организациями бокса. Чемпионами мира по версии WBC были: Майк Тайсон, Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Виталий Кличко и многие другие.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что немедленно потребует исключить Россию из УЕФА и ФИФА из-за включения футбольных клубов с оккупированных украинских территорий в чемпионат РФ.

Украина потребовала исключить Россию из УЕФА и ФИФА