У белорусов появился легальный способ смотреть трансляции ЧМ-2022 по футболу - АБФФ

Опубликовано: 21.11.2022 07:42 , Обновлено: 21.11.2022

Белорусы смогут смотреть трансляции Чемпионата мира по футболу в Катаре без использования пиратских методов. ФИФА дала жителям Беларуси такую возможность на своем официальном сайте, утверждают в АБФФ.

[info_b]Для этого необходимо пройти по этой [link href=“https://www.fifa.com/fifaplus/en/watch/4P4s4YMJmsC0LtDF6Sdkwp” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link] и зарегистрироваться на FIFA+.[/info_b]

Никаких инструкций, как там найти и смотреть видеотрансляции матчей ЧМ-2022, АБФФ не предоставила. О самой возможности [link href=“https://abff.by/news/article/cempionat-mira-fifa-2022-goda-budet-pokazan-v-belarusi” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в пресс-службе АБФФ 20 ноября в 18:36, заявив что просмотр белорусами прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу стал возможным после “большой работы” с ФИФА.

Напомним, что Белтелерадиокомпания транслировать матчи Чемпионата мира в Катаре не имеет права.