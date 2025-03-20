Исполком МОК избрал президентом олимпийскую чемпионку из Зимбабве

Опубликовано: 20.03.2025 19:32 , Обновлено: 20.03.2025

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки, занявшим этот пост.

41-летняя Ковентри должна сменить немца Томаса Баха, руководившего МОК с 2013 года. Избрание состоялось на 144-й сессии МОК в греческом Коста-Наварино. Для победы Ковентри хватило одного тура голосования.

В должность президента Ковентри вступит 24 июня. Срок полномочий главы МОК составляет восемь лет.

«Я сделаю так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли», — заявила новый президент МОК, обращаясь к участникам сессии, а также выразила благодарность другим кандидатам.

На Олимпийских играх в Афинах и Пекине Ковентри завоевала золотые медали на дистанции 200 метров на спине. Кроме того, в её активе четыре серебряные и одна бронзовая олимпийские награды, а также три победы на чемпионатах мира.

С 2013 по 2021 год Ковентри была членом МОК в составе комиссии спортсменов, а с 2023 года вошла в исполком организации.

В Национальном олимпийском комитете поздравили Ковентри с избранием и отметили, что Беларусь рассчитывает на «позитивные изменения и инициативы».

Среди других кандидатов на пост президента МОК были вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), принц Иордании Фейсал ибн Хуссейн, а также главы международных федераций: Себастьян Коу (лёгкая атлетика, Великобритания), Моринари Ватанабэ (гимнастика, Япония), Давид Лапартьян (велоспорт, Франция) и Юхан Элиаш (лыжный спорт, Швеция).

Журналисты Telegraf.news ранее называли Ковентри одним из кандидатов на пост президента МОК.

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Также журналисты Telegraf.news сообщали, что действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, подавший в отставку и с поста члена исполкома, призвал восстановить полный доступ белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Бах призвал допустить белорусских спортсменов к международным соревнованиям