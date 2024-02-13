IIHF не допустила сборную Беларуси к чемпионату мира по хоккею 2025 года

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Опубликовано: 13.02.2024 09:33 , Обновлено: 13.02.2024

Международная федерация хоккея (IIHF) на заседании 12 февраля решила продлить отстранение сборных Беларуси и России от участия в международных соревнованиях на сезон 2024-25 года. Отстранение белорусской сборной распространилось также и на финальный олимпийский квалификационный раунд, который будет сыгран в августе. Таким образом, команда Беларуси не сможет сыграть на Чемпионате мира и отобраться на Олимпиаду 2026 года.

В сообщении IIHF указана причина: «после тщательного анализа совет федерации пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Беларуси в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно».

Вместе на портале федерации подчеркнули, что федерация продолжит отслеживать ситуацию и рассмотрит возможность возврата белорусской и российской сборных на сезон 2025-26 в мае 2025-го.

История отстранения

Совет IIHF в феврале 2022-го отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. Причина – начало военных действий на территории Украины. Тогда команды пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

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В начале июля IIHF отклонила апелляции Беларуси и России по этому вопросу. Позже отстранение спортсменов продляли.

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В январе 2023-го глава IIHF Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборных РФ и Беларуси в зимних Олимпийских играх 2026 года будет решен на конгрессе организации в апреле 2024 года.

Ранее Телеграф писал, что российские хоккеисты (U18), уступив 11 февраля на “Чижовка-Арене” в Минске на “Кубке Будущего” белорусам (U20), демонстративно отказались получать приз за второе место оставив их на льду, что вызвало скандал в Сети.

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