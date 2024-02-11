Российские хоккеисты устроили скандал на турнире в Минске. В Беларуси заговорили о "нынешней политической ситуации"

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2024 11:27 , Обновлено: 11.02.2024

Российские хоккеисты (U18), уступив на "Чижовка-Арене" в Минске на "Кубке Будущего" белорусам (U20), демонстративно отказались получать приз за второе место оставив их на льду, что вызвало скандал в Сети.

Капитан россиян Егор Сурин во время церемонии награждения оставил трофей на льду. А голкипер Пётр Андреянов, а также форвард Вадим Дудоров не приняли призы в качестве лучших хоккеистов соревнований на своих позициях.

Член Совета Республики Дмитрий Басков попытался вручить награды, но получил отповедь от вратаря российской сборной. После этого он выступил с осуждением российских хоккеистов и их тренеров.

“Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами”, - возмутился функционер.

Он заявил, что такое поведение можно списать на “горячую кровь” и “неопытность”. А затем пожурил российских тренеров.

“Но в таком случае хочется напомнить тренерам команды: воспитать хоккеиста — это не только обучить его катанию и владению клюшкой, но и привить ему правильные жизненные ценности и ориентиры, что особенно важно в нынешней политической ситуации в спорте в целом , и в хоккее, в частности”, — заявил Басков.

Скандал произошел после финала кубка, в котором молодежная сборная Беларуси (до 20 лет) сначала вела со счётом 3:0, потом начала уступать со счётом 3:5, но в овертайме победила — 6:5. Российские хоккеисты высказали претензии к судейству, пожаловавшись на то, что арбитры не заметили подножку и помеху вратарю.

В российской прессе кое-кто возмутился поведению судей. Так, издание “Советский спорт” опубликовало статью с заголовком “Судьи украли победу у российской сборной”. Там утверждают, что попытка взять запрос на предмет помехи вратарю во время победного гола белорусов была отклонена судейской бригадой, хотя “по правилам судьи обязаны были хотя бы для вида начать видеопросмотр, если подобная возможность не была использована командой ранее с неудачным исходом”.

В свою очередь, журналист российского издания «Чемпионат» Денис Лутченко утверждает, что белорусы выиграли по делу.

“Что ж, понятно, что российским юниорам было обидно проиграть в такой встрече, и их поступки на церемонии – это исключительно следствие эмоций. На повторах хорошо видно, что Рябкина не останавливали подножкой и какими-то другими противоправными действиями, а если кто и мешал Андреянову отразить «золотой» бросок белоруса, то лишь собственный защитник, оказавшийся во вратарской площади”, — написала журналист в своей статье.

Другой российский комментатор, Павел Лысенков, не стал осуждать хамство российских хоккеистов в Минске.

“А что? Вежливо же отказались, пожав руки организаторам, ничего не бросая и не разбивая. Заберите себе свои непонятные награды за второе место, мы с таким исходом не согласны. Правы ли наши юные хоккеисты?” — написал он в своем телеграм-канале.