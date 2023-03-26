Швейцарцы деклассировали белорусов со счётом 0:5. Как объяснил главный тренер Кондратьев?

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Опубликовано: 26.03.2023 09:40 , Обновлено: 06.04.2023

Швейцария забила 5 безответных мячей в ворота белорусов в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Главный тренер Георгий Кондратьев рассказал, что же произошло на поле.

“Мы наделали ошибок, тактических в первую очередь. Два первых гола — одинаковые. Выдергиваемся, когда не надо этого делать. Стой в своей зоне и ничего не будет. Раз побежал, второй раз побежал — а такие команды сразу же наказывают”, - возложил вину на футболистов тренер белорусов.

При этом Георгий Кондратьев утверждает, что сборная пыталась “отыграться, хотя бы что-то забить, но не получилось”.

“Неплохо двигались, по движению нет вопросов, а вот исполнительское мастерство и работа с мячом… Швейцарцы показали, как надо работать с мячом”, - подвёл итог он.

Но, по словам Кондратьева, он и замены делал не для того, чтобы отыграться, а чтобы было кому играть в следующем матче.

“У нас ещё вторая игра, они постарше, пусть готовятся. А те, кто вышли на замену, они ничем не испортили игру. Замены были с прицелом на следующую игру”, — передает слова Георгия Кондратьева пресс-служба БФФ.

Перед матчем со швейцарцами главный тренер Беларуси настаивал на том, что футболисты постараются заработать очки. “Спокойно работаем, да и все. Придут победы. Надо потерпеть немножко. Ребята хорошо работают, стараются. Будем надеяться, что придет удача к нашей команде”, — пообещал главный тренер.

Статистика матча:

в первом тайме хет-триком отметился Ренато Штеффен

Голы: 0:1 - Штеффен, 4; 0:2 - Штеффен, 17; 0:3 - Штеффен, 29; 0:4 - Джака, 62; 0:5 - Амдуни, 65.

Следующий матч текущего отборочного цикла белорусская сборная проведет 28-го марта 2023 года против Румынии.