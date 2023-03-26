Швейцарцы деклассировали белорусов со счётом 0:5. Как объяснил главный тренер Кондратьев?
Швейцария забила 5 безответных мячей в ворота белорусов в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Главный тренер Георгий Кондратьев рассказал, что же произошло на поле.
“Мы наделали ошибок, тактических в первую очередь. Два первых гола — одинаковые. Выдергиваемся, когда не надо этого делать. Стой в своей зоне и ничего не будет. Раз побежал, второй раз побежал — а такие команды сразу же наказывают”, - возложил вину на футболистов тренер белорусов.
При этом Георгий Кондратьев утверждает, что сборная пыталась “отыграться, хотя бы что-то забить, но не получилось”.
“Неплохо двигались, по движению нет вопросов, а вот исполнительское мастерство и работа с мячом… Швейцарцы показали, как надо работать с мячом”, - подвёл итог он.
Но, по словам Кондратьева, он и замены делал не для того, чтобы отыграться, а чтобы было кому играть в следующем матче.
“У нас ещё вторая игра, они постарше, пусть готовятся. А те, кто вышли на замену, они ничем не испортили игру. Замены были с прицелом на следующую игру”, — передает слова Георгия Кондратьева пресс-служба БФФ.
Перед матчем со швейцарцами главный тренер Беларуси настаивал на том, что футболисты постараются заработать очки. “Спокойно работаем, да и все. Придут победы. Надо потерпеть немножко. Ребята хорошо работают, стараются. Будем надеяться, что придет удача к нашей команде”, — пообещал главный тренер.
Статистика матча:
в первом тайме хет-триком отметился Ренато Штеффен
Голы: 0:1 - Штеффен, 4; 0:2 - Штеффен, 17; 0:3 - Штеффен, 29; 0:4 - Джака, 62; 0:5 - Амдуни, 65.
Следующий матч текущего отборочного цикла белорусская сборная проведет 28-го марта 2023 года против Румынии.