Глава МОК призвал допустить белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже

Опубликовано: 24.03.2023 08:29 , Обновлено: 24.03.2023

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал «разделять политику и спорт» и все же допустить белорусских и российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 в Париже.

«Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединяющую силу», — сказал он, передает CNN.

И добавил: «Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в своем мышлении».

По словам Баха, «Украина хочет, и это прямая цитата, «полной изоляции всех россиян».

«Для нас это дилемма и совершенно новая ситуация. Если мы исключим спортсменов по политическим причинам, мы столкнемся с упадком международной спортивной системы», — заявил глава МОК.

Бах отметил, что «мы чувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы, как глобальная организация, несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию».

Напомним, что в январе 2023 года, в МОК предложили допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине».

МОК назвал 3 условия для участия белорусских спортсменов в Олимпиаде

После этого разгорелся скандал. Киев заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране платформы «для пропаганды геноцида». А позже 34 страны в совместном заявлении выступили за то, чтобы запретить белорусским и российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде-2024.

34 страны выступили против участия белорусов в Олимпиаде-2024

IAAF продлила отстранение белорусов от соревнований

К слову, 23 марта стало известно, что Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение белорусских и российских легкоатлетов от международных соревнований.

«Совет IAAF принял решение продолжить отстранение российских и белорусских спортсменов от всех мероприятий World Series в обозримом будущем из-за вторжения и продолжающейся войны в Украине», – сказал президент ассоциации Себастиан Коу.