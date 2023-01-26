МОК назвал 3 условия для участия белорусских спортсменов в Олимпиаде

Опубликовано: 26.01.2023 08:17 , Обновлено: 26.01.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января опубликовал условия для участия спортсменов из Беларуси и России в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских Играх, которые должны пройти в 2024 году в Париже.

В своем заявление организация подтвердила, что введенные ранее санкции остаются в силе и даже призвала к их усилению. Однако подчеркнула, что спортсменам нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за их паспорта.

Поэтому МОК предложил допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов. Однако на следующих условиях:

участие в качестве «нейтральных спортсменов», никак не представляя свою страну или любую другую национальную организацию.

спортсмены «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине»;

спортсмены полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

Также, по решению МОК, флаг, гимн, цвета или любые другие опознавательные знаки Беларуси и России не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии, в том числе на объекте его проведения.

Кроме того, сказано в заявлении, никто из российских и белорусских официальных лиц или чиновников не может быть приглашен и аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

Что говорят Москва и Минск?

Российским чиновникам такие условия не понравились.

«Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов», – сказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

В Беларуси условия МОК не комментировали. Однако в середине декабря 2022 года Александр Лукашенко заявлял:

«То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), — это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь».

К слову, белоруска Соболенко согласилась с запретом белорусского госфлага в Австралии.