Глава IIHF предложил вернуть белорусов к соревнованиям. В УЕФА тоже высказались

Опубликовано: 13.02.2026 07:49 , Обновлено: 13.02.2026

В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 12 февраля прокомментировали возможное возвращение белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям.

Так, президент IIHF Люк Тардиф на полях зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине заявил, что хотел бы, чтобы национальные сборные Беларуси и России, отстранённые от международных соревнований после начала активных боевых действий в Украине в 2022 году, “как можно скорее” вернулись в международный спорт. По мнению Тардифа, возврат белорусов и россиян на лёд означало бы, что “мир станет немного лучше”, передал литовский портал LRT.

Однако предпримет ли глава IIHF какие-то конкретные шаги для того, чтобы белорусы вновь смогли свободно участвовать в матчах под эгидой федерации, Тардиф не уточнил.

Зато президент УЕФА Александер Чеферин высказался предельно прямолинейно. Он заявил 12 февраля, что руководящий орган европейского футбола, который пересматривает свои решения (в том числе, о допуске сборных к соревнованиям) каждый год, в настоящее время не видит оснований для пересмотра действующих правил и возвращения России на международную арену.

[inf]Напомним, в отличие от России, полностью отстранённой от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, сборные и клубы Беларуси вправе участвовать в их соревнованиях, но с достаточно строгими ограничениями. Так, “домашние” матчи белорусам приходится проводить на нейтральной территории, за пределами страны, и при пустых трибунах. Кроме того, самой стране пока запретили принимать какие-либо международные соревнования под эгидой УЕФА.[/inf]

“Позиция УЕФА ясна и не изменилась, но мы ежедневно пересматриваем все решения”, — озвучил сохранившийся статус-кво для белорусских и российских футболистов Чеферин.

Кстати, ранее в этом месяце президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о действующих ограничениях для российских спортсменов в негативном ключе. По его мнению, введённые запреты “ничего не дали”.

“Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Было бы хорошо, если бы девушки и юноши из России могли играть в футбол в других европейских странах”, - высказался за снятие ограничений Инфантино, что вызвало бурю возмущения со стороны украинцев.

Комментируя эти высказывания своего коллеги из ФИФА, Чеферин не стал исключать возможности пересмотра действующих ограничений, без какой-то конкретики.

“Мир меняется так быстро, что за всем этим трудно угнаться. Посмотрим, что принесет будущее”, — заявил Чеферин.

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Напомним, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения на участие юных спортсменов с белорусскими и российскими паспортами в международных соревнованиях. Однако решение МОК носит рекомендательный характер и на практике будет зависеть от регламентов каждой международной спортивной федерации. Некоторые (к примеру, Международная федерация хоккея на траве, FIH) к этим рекомендациям уже прислушалась.

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