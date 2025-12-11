МОК снял часть ограничений со спорстменов из Беларуси. Подробности

Опубликовано: 11.12.2025 20:20 , Обновлено: 11.12.2025

Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения на участие юных спортсменов с белорусскими и российскими паспортами в международных соревнованиях. Решение было поддержано на 14-м Олимпийском саммите в Лозанне, где обсуждались итоги заседания Исполкома МОК 9-10 декабря.

Участники саммита согласились с рекомендацией исполкома о том, что доступ юниоров к соревнованиям, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, более не должен ограничиваться.

В коммюнике по итогам встречи подчеркивается: «Олимпийский саммит признал, что спортсмены, и в частности юные спортсмены, не должны нести ответственность за действия своих правительств – спорт является для них источником надежды».

Однако применение этой рекомендации на практике будет зависеть от регламентов каждой международной спортивной федерации (IF). «Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения», — отмечается в сообщении.

“Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации”, - также говорится в коммюнике МОК.

Ограничения для взрослых спортсменов и официальных лиц останутся

В то же время саммит подтвердил, что санкции в отношении взрослых спортсменов, официальных лиц и спортивных функционеров из России и Беларуси остаются в силе. «Существующие санкции против правительств России и Беларуси также должны оставаться в силе», — заявили в МОК.

Отдельно подчеркивается, что запрет на аккредитацию государственных чиновников двух стран распространяется на все мероприятия, включая юношеские.

МОК отозвал рекомендацию о запрете соревнований в Беларуси, но не в России

Важным, на первый взгляд, решением стало снятие формальной рекомендации МОК о запрете проведения международных спортивных мероприятий в Беларуси. Запрет на организацию соревнований в России при этом остался. Впрочем, окончательное решение по месту проведения соревнований остается за отдельными международными федерациями.

Несмотря на отмену формального запрета для Беларуси, на практике возвращение любых международных соревнований в страну в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Из-за политических санкций и ограничений в Беларусь не летают самолёты и не курсируют пассажирские поезда из Европы.