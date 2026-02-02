Хоккеистам из Беларуси разрешили выступать на мировых соревнованиях под госфлагом. Но есть два нюанса

Опубликовано: 02.02.2026 16:12 , Обновлено: 02.02.2026

Ещё одна международная спортивная федерация ослабила санкции против Беларуси. Снова выступать на мировых соревнованиях под флагом своей страны разрешили белорусским хоккеистам - речь о хоккее на траве и пока только о юниорах.

Новостью о том, что белорусских юниоров не просто допустили к международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея на траве (FIH), но ещё и разрешили использовать на соревнованиях госимволику, сообщили 2 февраля в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

По решению FIH, белорусские сборные команды до 16 и до 18 лет теперь будут допущены к международным соревнованиям, а сами международные соревнования в данной возрастной категории разрешат проводить и в самой Беларуси.

Всё это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре прошлого года снял часть своих санкций в отношении белорусов и россиян. В частности, были сняты ограничения на участие юных спортсменов с белорусскими и российскими паспортами в международных соревнованиях. Решение было поддержано на 14-м Олимпийском саммите в Лозанне, где обсуждались итоги заседания Исполкома МОК 9-10 декабря.

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Впрочем, само решение МОК носит рекомендательный характер и его применение на практике зависит от регламентов каждой международной спортивной федерации (IF).