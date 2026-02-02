Хоккеистам из Беларуси разрешили выступать на мировых соревнованиях под госфлагом. Но есть два нюанса
Ещё одна международная спортивная федерация ослабила санкции против Беларуси. Снова выступать на мировых соревнованиях под флагом своей страны разрешили белорусским хоккеистам - речь о хоккее на траве и пока только о юниорах.
Новостью о том, что белорусских юниоров не просто допустили к международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея на траве (FIH), но ещё и разрешили использовать на соревнованиях госимволику, сообщили 2 февраля в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.
По решению FIH, белорусские сборные команды до 16 и до 18 лет теперь будут допущены к международным соревнованиям, а сами международные соревнования в данной возрастной категории разрешат проводить и в самой Беларуси.
Всё это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре прошлого года снял часть своих санкций в отношении белорусов и россиян. В частности, были сняты ограничения на участие юных спортсменов с белорусскими и российскими паспортами в международных соревнованиях. Решение было поддержано на 14-м Олимпийском саммите в Лозанне, где обсуждались итоги заседания Исполкома МОК 9-10 декабря.
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Впрочем, само решение МОК носит рекомендательный характер и его применение на практике зависит от регламентов каждой международной спортивной федерации (IF).