Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год

Опубликовано: 11.12.2024 11:05 , Обновлено: 11.12.2024

В Министерстве спорта и туризма Беларуси прошло заседание коллегии, которое было посвящено итогам выступления на летних Олимпийский играх в Париже. Кроме того, в ведомстве определились с приоритетными видами спорта на 2025 год, куда вошли 27 разновидностей, но не вошёл футбол.

Говоря о результатах белорусов на Олимпиаде, участники коллегии, среди которых были руководители структурных подразделений Минспорта, различные директора федераций и т.д. признали выступления атлетов “удовлетворительными”. Они напомнили, что из Парижа в Беларусь этим летом прибыли 4 медали (1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая).

Вместе с тем участники коллегии определились с видами спорта, которые в 2025 году получат финансирование и поддержку, поскольку признаны “приоритетными”. Так, среди них значатся:

баскетбол, биатлон, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, современное пятиборье, спорт среди инвалидов, пулевая стрельба, таэквондо, теннис, тяжёлая атлетика, фристайл, хоккей на траве, хоккей с шайбой, синхронное плавание.

А где футбол?

Как видим, футбола в этом списке нет. К слову, этот вид спорта исключили из перечня ещё в 2021 году “в связи с отсутствием установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов”. Тогда заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что «мужская национальная сборная за последние годы утратила более пяти десятков рейтинговых позиций”.

“Несостоятельность наших клубов на еврокубковой арене очевидна. Отечественные клубные команды, увы, вылетают уже в первых раундах еврокубковых турниров», — пояснил о причинах такого решения в 2021 году замминистра спорта. Он добавил, что на приоритетные виды тратится около 70% всех средств и пообещал направить их на олимпийские виды.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко выслушал доклад чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Он назвал спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привёл в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».

«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе

Также мы рассказывали, что Александр Лукашенко пригрозил чиновникам спортивной сферы отставками в случае отсутствия результатов у белорусских атлетов. Более того, он поручил привязать материальную поддержку спортсменов к достижению конкретных целей. «Готовьтесь. Со следующего года: результат есть — вот вам деньги. Нет результата — и не говорите», — предупредил Лукашенко.

«Не будет тех, кто работает» — Лукашенко пригрозил чиновникам отставками за неудачи в спорте. Что пообещал спортсменам?