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Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год

Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год
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В Министерстве спорта и туризма Беларуси прошло заседание коллегии, которое было посвящено итогам выступления на летних Олимпийский играх в Париже. Кроме того, в ведомстве определились с приоритетными видами спорта на 2025 год, куда вошли 27 разновидностей, но не вошёл футбол.

Говоря о результатах белорусов на Олимпиаде, участники коллегии, среди которых были руководители структурных подразделений Минспорта, различные директора федераций и т.д. признали выступления атлетов “удовлетворительными”. Они напомнили, что из Парижа в Беларусь этим летом прибыли 4 медали (1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая).

Вместе с тем участники коллегии определились с видами спорта, которые в 2025 году получат финансирование и поддержку, поскольку признаны “приоритетными”. Так, среди них значатся:

  1. баскетбол,
  2. биатлон,
  3. бокс,
  4. вольная борьба,
  5. греко-римская борьба,
  6. велосипедный спорт,
  7. волейбол,
  8. гандбол,
  9. спортивная гимнастика,
  10. художественная гимнастика,
  11. академическая гребля,
  12. гребля на байдарках и каноэ,
  13. дзюдо,
  14. конькобежный спорт,
  15. лёгкая атлетика,
  16. плавание,
  17. прыжки на батуте,
  18. современное пятиборье,
  19. спорт среди инвалидов,
  20. пулевая стрельба,
  21. таэквондо,
  22. теннис,
  23. тяжёлая атлетика,
  24. фристайл,
  25. хоккей на траве,
  26. хоккей с шайбой,
  27. синхронное плавание.

А где футбол?

Как видим, футбола в этом списке нет. К слову, этот вид спорта исключили из перечня ещё в 2021 году “в связи с отсутствием установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов”. Тогда заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что «мужская национальная сборная за последние годы утратила более пяти десятков рейтинговых позиций”.

“Несостоятельность наших клубов на еврокубковой арене очевидна. Отечественные клубные команды, увы, вылетают уже в первых раундах еврокубковых турниров», — пояснил о причинах такого решения в 2021 году замминистра спорта. Он добавил, что на приоритетные виды тратится около 70% всех средств и пообещал направить их на олимпийские виды.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко выслушал доклад чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Он назвал спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привёл в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».

«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе

Также мы рассказывали, что Александр Лукашенко пригрозил чиновникам спортивной сферы отставками в случае отсутствия результатов у белорусских атлетов. Более того, он поручил привязать материальную поддержку спортсменов к достижению конкретных целей. «Готовьтесь. Со следующего года: результат есть — вот вам деньги. Нет результата — и не говорите», — предупредил Лукашенко.

«Не будет тех, кто работает» — Лукашенко пригрозил чиновникам отставками за неудачи в спорте. Что пообещал спортсменам?

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