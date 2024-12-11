Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год
В Министерстве спорта и туризма Беларуси прошло заседание коллегии, которое было посвящено итогам выступления на летних Олимпийский играх в Париже. Кроме того, в ведомстве определились с приоритетными видами спорта на 2025 год, куда вошли 27 разновидностей, но не вошёл футбол.
Говоря о результатах белорусов на Олимпиаде, участники коллегии, среди которых были руководители структурных подразделений Минспорта, различные директора федераций и т.д. признали выступления атлетов “удовлетворительными”. Они напомнили, что из Парижа в Беларусь этим летом прибыли 4 медали (1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая).
Вместе с тем участники коллегии определились с видами спорта, которые в 2025 году получат финансирование и поддержку, поскольку признаны “приоритетными”. Так, среди них значатся:
- баскетбол,
- биатлон,
- бокс,
- вольная борьба,
- греко-римская борьба,
- велосипедный спорт,
- волейбол,
- гандбол,
- спортивная гимнастика,
- художественная гимнастика,
- академическая гребля,
- гребля на байдарках и каноэ,
- дзюдо,
- конькобежный спорт,
- лёгкая атлетика,
- плавание,
- прыжки на батуте,
- современное пятиборье,
- спорт среди инвалидов,
- пулевая стрельба,
- таэквондо,
- теннис,
- тяжёлая атлетика,
- фристайл,
- хоккей на траве,
- хоккей с шайбой,
- синхронное плавание.
А где футбол?
Как видим, футбола в этом списке нет. К слову, этот вид спорта исключили из перечня ещё в 2021 году “в связи с отсутствием установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов”. Тогда заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что «мужская национальная сборная за последние годы утратила более пяти десятков рейтинговых позиций”.
“Несостоятельность наших клубов на еврокубковой арене очевидна. Отечественные клубные команды, увы, вылетают уже в первых раундах еврокубковых турниров», — пояснил о причинах такого решения в 2021 году замминистра спорта. Он добавил, что на приоритетные виды тратится около 70% всех средств и пообещал направить их на олимпийские виды.
Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко выслушал доклад чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Он назвал спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привёл в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».
«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе
Также мы рассказывали, что Александр Лукашенко пригрозил чиновникам спортивной сферы отставками в случае отсутствия результатов у белорусских атлетов. Более того, он поручил привязать материальную поддержку спортсменов к достижению конкретных целей. «Готовьтесь. Со следующего года: результат есть — вот вам деньги. Нет результата — и не говорите», — предупредил Лукашенко.
«Не будет тех, кто работает» — Лукашенко пригрозил чиновникам отставками за неудачи в спорте. Что пообещал спортсменам?