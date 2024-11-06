"Не будет тех, кто работает" - Лукашенко пригрозил чиновникам отставками за неудачи в спорте. Что пообещал спортсменам?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября на церемонии открытия в Минске бассейна пригрозил чиновникам спортивной сферы отставками в случае отсутствия результатов у спортсменов. От них потребовал тоже результата и пообещал за это деньги.
Как передала пресс-служба главы государства, он поручил привязать материальную поддержку спортсменов к достижению конкретных результатов. “Готовьтесь. Со следующего года: результат есть - вот вам деньги. Нет результата - и не говорите”, - предупредил Лукашенко.
При этом он заверил, что “деньги есть” и “будут при всех сложностях”. “Давайте результат. Вот вам не праздничный разговор. Мы ждем. И дело не во мне - народ ждет от вас солидных результатов”, - считает президент.
По его словам, при отсутствии результатов своих должностей в спортивной сфере лишатся многие чиновники. “Не будет и тех, кто работает в этом плане, начиная от министра спорта и заканчивая всеми остальными”, - сказал Лукашенко.
Он утверждает, что недовольство выступлениями белорусских спортсменов слышит от людей при посещении трудовых коллективов. Также, со слов главы государства, они высказывают замечания по матподдержке спортсменов, которая будто бы не соотносится с их результатами.
Ранее Telegraf.news писал, что 29 февраля Лукашенко выслушал доклад спортивных чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привел в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».
«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе