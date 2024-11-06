"Не будет тех, кто работает" - Лукашенко пригрозил чиновникам отставками за неудачи в спорте. Что пообещал спортсменам?

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Опубликовано: 06.11.2024 13:57 , Обновлено: 06.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября на церемонии открытия в Минске бассейна пригрозил чиновникам спортивной сферы отставками в случае отсутствия результатов у спортсменов. От них потребовал тоже результата и пообещал за это деньги.

Как передала пресс-служба главы государства, он поручил привязать материальную поддержку спортсменов к достижению конкретных результатов. “Готовьтесь. Со следующего года: результат есть - вот вам деньги. Нет результата - и не говорите”, - предупредил Лукашенко.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

При этом он заверил, что “деньги есть” и “будут при всех сложностях”. “Давайте результат. Вот вам не праздничный разговор. Мы ждем. И дело не во мне - народ ждет от вас солидных результатов”, - считает президент.

По его словам, при отсутствии результатов своих должностей в спортивной сфере лишатся многие чиновники. “Не будет и тех, кто работает в этом плане, начиная от министра спорта и заканчивая всеми остальными”, - сказал Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Он утверждает, что недовольство выступлениями белорусских спортсменов слышит от людей при посещении трудовых коллективов. Также, со слов главы государства, они высказывают замечания по матподдержке спортсменов, которая будто бы не соотносится с их результатами.

Ранее Telegraf.news писал, что 29 февраля Лукашенко выслушал доклад спортивных чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привел в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».

«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе