МОК "тепло поприветствовал" требование G7 пускать белорусов на соревнования только в нейтральном статусе

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Опубликовано: 23.05.2023 11:23 , Обновлено: 23.05.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) "тепло" поприветствовал упоминание спорта в заявлении лидеров "Большой семерки" (G7), которое они опубликовали во время своего саммита в Хиросиме, Япония. И согласился с требованием пускать белорусов на соревнования без флага.

В заявлении говорилось, что G7 “полностью уважает автономию спортивных организаций” и хочет гарантировать, что “российские и белорусские спортсмены никоим образом не будут выступать в качестве представителей своих государств”.

“Это полностью согласуется с позицией МОК в этом отношении”, - говорится в официальном ответе Международного олимпийского комитета.

[info_b]Саммит G7 - это международный форум, ежегодно проводимый для лидеров государств - членов G7: Франции, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Германии, Японии, Италии и Канады (в порядке ротации председательства), а также Европейского союза (ЕС).[/info_b]

“МОК тепло приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций проявляется в критический момент, когда ей угрожают несколько правительств. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их недвусмысленное заявление”, - поблагодарили “Большую семёрку генсек МОК Томас Бах.

В МОК пожаловались, что некоторые страны настаивают на полном запрете участия белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

“МОК искренне надеется, что эти страны серьезно отнесутся к заявлению G7, чтобы международный спорт мог вновь выполнить свою миссию по объединению мира в мирных соревнованиях”, - заявил по этому поводу Томас Бах.

Что запретил МОК

На данный момент МОК рекомендовал такие ограничения для белорусских и российских спортсменов:

Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом рассматриваться не могут.

Спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, который активно поддерживает войну, не может быть принят на работу.

Спортсмены, работающие по контракту в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. Как и вспомогательный персонал.

Никаких международных спортивных мероприятий, организованных или поддерживаемых МОК в России или Беларуси.

Ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая все место проведения, не должны демонстрироваться флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран.

Ни одно российское и белорусское правительство или государственный чиновник не могут быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

Что говорят в Беларуси?

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко весной заявил, что белорусы должны попасть на Олимпийские игры 2024 в Париже.

“Что же касается Олимпиады в Париже, последние заявления МОК, на наш взгляд, направлены на положительное решение вопроса, есть потепление, но до настоящего “лета"" еще надо работать. Уважаемые атлеты, участие в Играх в Париже остается нашей главной целью”, – сказал он, согласно пресс-службе НОК.

При этом Виктор Лукашенко пообещал, что белорусские спортсмены не пойдут на все, чтобы попасть в Париж.

“Здесь должна быть какая-то красная черта, за которую мы не можем переступить: только при уважении к нашей стране, нашим спортсменам мы будем принимать участие в соревнованиях. Мы не будем бросаться как в омут, только бы нас допустили к турнирам. Есть определенные принципы, которых мы будем придерживаться”, - сказал он, не уточнив, что считает красной линией.