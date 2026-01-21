Драники, сгущёнка и хоккей. Соболенко устроили тест «настоящего белоруса»

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Опубликовано: 21.01.2026 08:40 , Обновлено: 21.01.2026

Первой ракетке мира Арине Соболенко устроили тест «настоящего белоруса». В экспресс-опросе теннисистке белорусского происхождения пришлось сделать нелёгкий выбор между драниками и колдунами, назвать лучшую белорусскую сгущёнку, кондитерскую фабрику и ответить ещё на несколько вопросов, которые регулярно становятся триггером для холиваров в соцсетях и разделяют белорусов на два непримиримых лагеря.

Опрос в популярном сейчас формате “или/или”, когда респонденту нужно безо всяких объяснений выбрать один вариант из двух предложенных, Соболенко устроили блогеры медиа-платформы о теннисе First&Red, которым спортсменка на днях дала интервью. С большинством вопросов о белорусских предпочтениях первый номер рейтинга WTA справилась без малейших раздумий, однако в некоторых случаях сделать однозначный выбор теннисистке оказалось очень непросто.

Между драниками с мясом и колдунами Соболенко не колеблясь выбрала драники. А вот выбирая между жареной картошкой и драниками, отдала предпочтение картошке, признавшись, что это её “слабость”.

С выбором сгущёнки, лучшей кондитерской фабрики и любимой сладости у спортсменки также не возникло никаких сомнений. Оказалось, что Соболенко из лагеря Рогачёвской сгущёнки и отдаёт предпочтение “Коммунарке” перед “Спартаком” и бобруйской халве перед зефиром.

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Углубившись в спортивную тему и выбирая между хоккеем и футболом, Соболенко отдала предпочтение хоккею. Точно так же поступают белорусские власти, которые в этом году даже не включили футбол в список приоритетных видов спорта, тогда как Федерация хоккея Беларуси заняла первое место по объему субсидий, выделенных государством на 2026 года (около 5,6 млн рублей).

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А вот вопрос, который вызвал наибольшее затруднение у Соболенко, касался выбора между двумя западными областными центрами Беларуси. Брест или Гродно - сделать однозначный выбор оказалось непросто и лишь после некоторых колебаний, спортсменка в итоге сделала выбор в пользу города над Бугом, сопроводив его неуверенным “наверное”.

Кстати, на днях Соболенко стала лицом крупной иностранной авиакомпании. Партнерское соглашение теннисистка белорусского происхождения в преддверии старта на первом в сезоне турнире “Большого шлема” заключила с компанией Emirates, став её первым теннисным амбассадором.

Соболенко стала лицом крупной иностранной авиакомпании