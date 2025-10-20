Футбол или хоккей? Совмин Беларуси определил, какой вид спорта получит больше госдотаций в 2026 году

Опубликовано: 20.10.2025 19:14 , Обновлено: 20.10.2025

Совет министров Беларуси определил размеры максимальной, но не гарантированной господдержки, на которую могут рассчитывать белорусские спортивные федерации и клубы в 2026 году.

Документ, датированный 20 октября 2025 года, детально регламентирует, сколько средств из бюджета смогут получить федерации и клубы по различным видам спорта.

Согласно решению Совмина, государственная поддержка будет распределяться по нескольким категориям.

Спортивные федерации могут рассчитывать на такие субсидии в год:

Приоритетных неигровых видов спорта: до 19 050 б.в. (~800,1 тыс. рублей).

Игровых видов спорта: до 35 715 б.в. (~1,5 млн рублей).

Иных видов спорта и специализированных ассоциаций: до 9 525 б.в. (~400 тыс. рублей).

Из спортивных клубов наибольшую поддержку получат те, что являются коммерческими организациями, но учредителями которых выступает государство:

Хоккей с шайбой: до 166 665 б.в. (~7,0 млн рублей в год).

Футбол: до 142 860 б.в. (~6,0 млн рублей в год).

Для других клубов по игровым видам спорта установлены лимиты от 2 975 б.в. (пляжный волейбол, ~125 тыс. рублей) до 23 810 б.в. (футбол, хоккей, ~1,0 млн рублей).

Согласно документу 44 национальных спортивных федераций должны получить до 666 635 базовых величин госдотаций, что на октябрь 2025 года эквивалентно ~28,0 млн рублей. Однако среди них в списке не была указана Белорусская федерация футбола (АБФФ).

Топ-5 федераций по объему субсидий:

Федерация хоккея Республики Беларусь: 133 335 б.в. (~5,6 млн рублей). Белорусские федерации баскетбола, волейбола и гандбола: по 44 445 б.в. (~1,87 млн рублей каждая). Белорусская федерация легкой атлетики: 33 335 б.в. (~1,4 млн рублей). Белорусская федерация борьбы: 30 000 б.в. (~1,26 млн рублей). Белорусская ассоциация гимнастики и Белорусский союз конькобежцев: по 22 220 б.в. (~933 тыс. рублей каждый).

Некоторые суммы также выделены федерациям биатлона, гребли, тяжелой атлетики и велоспорта (по 16 665 б.в. каждая, ~700 тыс. рублей).

Субсидии из местных бюджетов для клубов

Отдельно утверждены лимиты для клубов, которые будут получать финансирование из местных бюджетов.

Для клубов по игровым видам спорта:

Хоккей с шайбой: до 142 855 б.в. (~6,0 млн рублей).

Футбол: до 119 050 б.в. (~5,0 млн рублей).

Баскетбол: до 83 335 б.в. (~3,5 млн рублей).

Волейбол и гандбол: до 59 525 б.в. (~2,5 млн рублей).

Для клубов по неигровым видам спорта (биатлон, велоспорт) установлен лимит в 16 070 базовых величин (~675 тыс. рублей).

Таким образом основные финансовые потоки из госбюджета будут направлены, в первую очередь на хоккейную федерацию.

Что касается клубов, то, хотя для футбольных лимиты меньше, но само их количество в стране больше, а значит в общем футболисты могут рассчитывать на большую сумму из бюджета.

[inf]Полностью с документом можно ознакомиться по [link href=“https://government.by/sites/default/files/docs/wyp43%28%D1%803_1%29%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2825689264_43%28p3_1%29_20_10_2025%29.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]