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Опубликовано: 19.01.2026 09:04 , Обновлено: 19.01.2026

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала лицом крупной иностранной авиакомпании. Партнерское соглашение теннисистка белорусского происхождения в преддверии старта на первом в сезоне турнире "Большого шлема" заключила с компанией Emirates, став её первым теннисным амбассадором.

Компания Emirates является официальным авиаперевозчиком всех четырех турниров Большого шлема. Заявление о звёздном партнёрстве сделали в преддверии возвращения Соболенко на Открытый чемпионат Австралии, где она вступила в борьбу за свой третий титул Большого шлема в Мельбурн-парке (и стартовала с уверенной победы над представительницей Франции Тьянцоа Ракатомангой, которую она за 1 час 17 минут обошла со счётом 6:4, 6:1).

В качестве первой совместной промоакции Соболенко представила самолет Emirates A380, украшенный новой тематической ливреей в теннисном стиле, посвященной спонсорству авиакомпании Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона и Открытого чемпионата США.

В целом же партнерство Соболенко с Emirates предполагает “многоканальную кампанию” и сотрудничество с определёнными брендами. Лицо первой ракетки мира также теперь можно будет увидеть на борту самолётов компании в их развлекательной системе.









Кстати, Соболенко стала первой теннисисткой, которую пригласили на роль амбассадора авиакомпании.

“Арина — не только чемпионка на корте, но и мировая икона, вдохновляющая миллионы людей своей целеустремленностью и профессионализмом — качествами, которые очень созвучны нашей философии в Emirates”, - прокомментировал выбор нового лица компании исполнительный вице-президент Emirates по корпоративным коммуникациям Бутрос Бутрос.

Кстати, в прошлом сезоне WTA Соболенко заработала самое большое количество призовых, но по итогам года оказалась лишь на втором месте списка самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В общей же сложности спортсменки заработали за 2025 год 293 млн долларов (до вычета налогов и агентских вознаграждений) - примерно на 13% больше, чем в прошлом.

Соболенко на втором месте списка самых высокооплачиваемых спортсменок. Вот кто её обошёл