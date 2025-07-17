Булойчик стал новым председателем Белорусской федерации футбола

Опубликовано: 17.07.2025 14:59 , Обновлено: 17.07.2025

Новым главой Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) избран Евгений Булойчик. Решение приняли 17 июля участники отчётно-выборной конференции в Доме футбола.

Ранее Евгений Булойчик занимал пост начальника управления спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета.

Напомним, на должность главы АБФФ также претендовали генеральный директор ФК «Динамо-Минск» Андрей Толмач и первый заместитель председателя федерации, её временный глава Андрей Василевич.

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Однако оба кандидата сняли свои кандидатуры в пользу Евгения Булойчика. Василевич заявил об этом за несколько дней до выборов, а Толмач — непосредственно на старте конференции, сообщил телеканал «Беларусь 5». Ранее министр спорта и туризма Сергей Ковальчук называл Толмача «наиболее подходящей кандидатурой».

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Евгений Булойчик остался единственным кандидатом на пост председателя и был избран главой федерации.

Что известно о новом главе белфутбола?

Евгений Булойчик родился в 1984 году в деревне Косовка Березинского района Минской области. В 2006 году окончил Белорусский государственный университет физической культуры.

Свою трудовую деятельность начал тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе в Березино, затем работал учителем физкультуры. С 2007 года занимал различные должности в отделе физической культуры, спорта и туризма Березинского райисполкома, став в 2010 году его начальником.

С 2013 по 2016 год был заместителем начальника отдела образования, спорта и туризма, а также управляющим делами Березинского райисполкома. В июле 2016 года его назначили начальником главного управления спорта и туризма Минского облисполкома.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что предыдущий руководитель АБФФ Николай Шерстнёв подал в отставку в июне 2025 года.

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