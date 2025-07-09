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Министр спорта Ковальчук озвучил, кого видит «наиболее подходящей кандидатурой» на пост главы белфутбола

Министр спорта Ковальчук озвучил, кого видит «наиболее подходящей кандидатурой» на пост главы белфутбола
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью одному из госСМИ высказался о предстоящих 17 июля внеочередных выборах главы Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). В преддверии голосования министр дал свою оценку трём претендентам на этот пост.

По словам Сергея Ковальчука, из трёх кандидатов «наиболее достойной кандидатурой» он считает Андрея Толмача , нынешнего гендиректора ФК «Динамо-Минск».

Свой выбор министр объяснил тем, что тесно работает с ним на протяжении пяти лет и видит, насколько «профессионально и усердно он трудится». Ковальчук охарактеризовал Толмача как «высокопорядочного, образованного, грамотного, переживающего за дело специалиста». В заслугу кандидату он поставил два чемпионства минского «Динамо» в чемпионате Беларуси и клубную академию, где «тысячи детишек занимаются <…> в замечательных условиях».

При этом министр спорта заявил, что его слова не стоит воспринимать как «министерское лобби». «Это лишь моё мнение, не более. У других участников конференции оно может быть совершенно иным», — заявил Ковальчук, предположив, что делегаты проголосуют за того, кто их «больше впечатлит».

Ковальчук также дал краткую характеристику и двум другим претендентам. Про нынешнего и.о. главы АБФФ Андрея Василевича он отметил его опыт работы в системе образования (БГУФК) и судействе, а в начальнике главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгении Булойчике он выделил то, что тот «прекрасно знает региональный футбол».

[info_b]Интервью обсуждением кандидатур не ограничилось. Министр спорта также высказал претензии к работе главного тренера национальной сборной Карлоса Алоса , поставив под сомнение его методы работы и выбор конкретных футболистов в состав. Прочитать его можно по ссылке.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что отставку предыдущего руководителя АБФФ Николая Шерстнёва федерация приняла в начале лета.

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