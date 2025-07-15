«Не хочу разводить полемику» — И. о. главы белфутбола снялся со внеочередных выборов в пользу другого кандидата

Опубликовано: 15.07.2025 10:50 , Обновлено: 15.07.2025

Андрей Василевич, исполняющий обязанности председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), объявил о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов на пост главы организации.

В своём официальном заявлении он объяснил это решение тем, что «на посту руководителя АБФФ должен быть человек с серьёзным административным ресурсом». По его словам, это необходимо для принятия и отстаивания на «самом высоком уровне» решений, нужных для развития футбола в стране.

При этом Василевич выразил поддержку одному из оставшихся кандидатов — начальнику главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгению Булойчику .

«Евгений Васильевич видится хорошим кандидатом. Не зря его выдвинули сразу четыре областные федерации футбола… Мне близок его подход», — заявил Василевич.

Другому кандидату, гендиректору ФК «Динамо-Минск» Андрею Толмачу , Василевич также выразил уважение, заявив о его успехах в работе с клубом, в особенности в подготовке юных футболистов.

Таким образом, на пост главы АБФФ теперь претендуют два кандидата — Евгений Булойчик и Андрей Толмач. Внеочередная выборная конференция назначена на 17 июля. Напомним, прошлый глава АБФФ Николай Шерстнёв подал в отставку в связи с возвращением на госслужбу.

О том, кого министр спорта Беларуси посчитал «наиболее подходящей кандидатурой», ранее рассказывали журналисты Telegraf.news.

Министр спорта Ковальчук озвучил, кого видит «наиболее подходящей кандидатурой» на пост главы белфутбола