Кубраков встретился с британским блогером. Зачем?
Министр МВД Иван Кубраков встретился с британским блогером Уиллом Эггертоном после того, как тот попросил у него ВНЖ в своём TikТok.
Британский блогер Уилл Эггертон приехал в Беларусь несколько месяцев назад и уже успел завируситься в TikTok благодаря роликам с дегустацией национальных блюд со сгущёнкой и путешествиям по стране.
Недавно блогер пожаловался в TikTok на окончание разрешённого срока пребывания в Беларуси и обратился к министру МВД Беларуси с просьбой помочь с получением ВНЖ.
Вечером 31 июля Министерства МВД отрапортовало о том, что Кубраков лично встретился с британцем и разрешил ему остаться в стране дольше положенного срока. Блогер сможет оставаться в Беларуси вплоть до середины сентября.
“Я не хочу уезжать пока что. Я ещё не открыл для себя всю Беларусь”, - рассказал блогер в телеграм-канале МВД Беларуси.
Ранее Telegraf.news писал о том, что известный русскоговорящий британский блогер Уилл Эггертон приехал в Минск и поделился в TikTok видеороликом, в котором попробовал популярные белорусские блюда и угощения. На столе англичанина оказались драники, мачанка, холодник, глубокская сгущёнка и “белорусская версия” чипсов Lay’s. Ролик британца повеселил многих белорусов и собрал более 100 тысяч просмотров.
«Так наши драники еще не унижали» — Британец поразил белорусов дегустацией национального блюда. Что сделал не так?