Кубраков встретился с британским блогером. Зачем?

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Опубликовано: 01.08.2024 09:00 , Обновлено: 01.08.2024

Министр МВД Иван Кубраков встретился с британским блогером Уиллом Эггертоном после того, как тот попросил у него ВНЖ в своём TikТok.

Британский блогер Уилл Эггертон приехал в Беларусь несколько месяцев назад и уже успел завируситься в TikTok благодаря роликам с дегустацией национальных блюд со сгущёнкой и путешествиям по стране.

Недавно блогер пожаловался в TikTok на окончание разрешённого срока пребывания в Беларуси и обратился к министру МВД Беларуси с просьбой помочь с получением ВНЖ.

Вечером 31 июля Министерства МВД отрапортовало о том, что Кубраков лично встретился с британцем и разрешил ему остаться в стране дольше положенного срока. Блогер сможет оставаться в Беларуси вплоть до середины сентября.

“Я не хочу уезжать пока что. Я ещё не открыл для себя всю Беларусь”, - рассказал блогер в телеграм-канале МВД Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал о том, что известный русскоговорящий британский блогер Уилл Эггертон приехал в Минск и поделился в TikTok видеороликом, в котором попробовал популярные белорусские блюда и угощения. На столе англичанина оказались драники, мачанка, холодник, глубокская сгущёнка и “белорусская версия” чипсов Lay’s. Ролик британца повеселил многих белорусов и собрал более 100 тысяч просмотров.

«Так наши драники еще не унижали» — Британец поразил белорусов дегустацией национального блюда. Что сделал не так?