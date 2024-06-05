"Пот Бога" — Британец сравнил рогачёвскую и глубокскую сгущёнку. Какую выбрал?

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Опубликовано: 05.06.2024 21:40 , Обновлено: 06.06.2024

Волею судеб блогер из Великобритании оказался в Беларуси и, конечно, решил попробовать нашу национальную кухню. Драники он назвал "картофельными колёсами", но в целом оценил. Также Уильям взял на пробу бабку, колдуны, мочанку и, само собой, белорусскую сгущёнку. Если коротко — понравились обе. Однако с небольшим отрывом кое-какая всё-таки вырвалась в лидеры.

“Это соперничество старше, чем само время. Лично я считаю себя мастером сгущёнки: она заменила мне кровь. Я типо… ходячий диабет”, — такими словами начал видеообзор блогер из Великобритании. Затем он взял по одной банке из Рогачёва и Глубокого, открыл и начал пробовать. Первую Уильям назвал очень “сгущёночной”, имея ввиду густую консистенцию. Также британец сравнил её с “потом Бога”.

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Затем парень достал из холодильника пиццу, чтобы “чем-то закусить” (видимо, к настолько сладкому он не привык). Сгущённое молоко из Глубокого блогеру показалось более жидким, но не менее вкусным. “К вечеру этих двух банок уже не будет. Зуб даю!” — отметил восторженный британец.

В итоге пальма первенства досталась Рогачёву. По словам Уильяма, такой выбор был обусловлен густой консистенцией и более сладким вкусом.

“Самый объективный обзор”, — прокомментировал ролик один из белорусов. Другой добавил:

“Это точно. Человек никак не привязан к региону. Правда, остаётся ещё: на вкус и цвет… Вечный спор”.

“Мне кажется, Уилл уедет жить в Рогачев, залезет в цистерну со сгущёнкой и растворится в ней, чтобы стать сгущёнкой и обрести счастье”, — написал под видео ещё один из пользователей соцсети.

Кстати, ранее Telegraf.news, чтобы получить объективное мнение, обратился к нейтральному судье — искусственному интеллекту. Спросили у трёх качественных моделей ИИ: Gemini 1.5 Flash, Microsoft Copilot и YaGPT. Что же они нам ответили?

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